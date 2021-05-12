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Criança de 10 anos morre por complicações da Covid-19 em Itapemirim

Menina morreu nesta quarta-feira (12). Ela tinha comorbidade e estava internada no  Hospital Materno Infantil Francisco de Assis em Cachoeiro do Itapemirim desde o domingo (09)

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 19:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mai 2021 às 19:37
A morte aconteceu horas depois de o bebê dar entrada no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa)
Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) Crédito: Divulgação/Hifa
Uma menina de apenas 10 anos morreu nesta quarta-feira (12) vítima de complicações da Covid-19. A criança tinha comorbidade e era moradora do interior de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, e segundo a Secretaria de Saúde do município, estava internada desde o domingo (09) no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis em Cachoeiro do Itapemirim. O nome dela não foi informado.
A menina morava em Graúna, na zona rural de Itapemirim. Ela vivia com a família, que também contraiu o novo coronavírus. Ela foi submetida ao teste Swab e testou positivo no mesmo dia da internação. 
Criança de 10 anos morre por complicações da Covid-19 em Itapemirim
O município lamentou a morte precoce da criança. Itapemirim contabiliza nesta quarta-feira, 3.817 casos da doença. Destes, 110 pessoas morreram e 3.577 se curaram após a infecção, segundo dados do Painel Covid, do governo do Estado.

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