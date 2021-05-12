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Vacinação

Covid-19: ES vai receber novas doses de vacinas AstraZeneca e Coronavac

Informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais; serão 52 mil doses da AstraZeneca e 43 mil unidades do imunizante da Coronavac

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:11

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:11
Coronavac
Espírito Santo vai receber mais 96 mil doses de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo vai receber 96.050 novas doses de vacinas contra a Covid-19 até esta sexta-feira (14). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em suas redes sociais. Tratam-se de 52.250 unidades do imunizante da AstraZeneca e 43.800 doses da Coronavac.
Conforme informado pelo governador, esse lote de vacinas vai permitir que o Estado avance na aplicação da segunda dose de pessoas que tomaram apenas a primeira dose da vacina da Coronavac. 
No último sábado (8), o Espírito Santo já havia recebido um lote com cerca de 20 mil vacinas da Coronavac. Esse quantitativo, porém, ainda era insuficiente para abranger as mais de 87 mil pessoas no Estado que ainda aguardavam para receber a segunda dose do imunizante
Covid-19 - ES vai receber novas doses de vacinas AstraZeneca e Coronavac
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo já recebeu 1.448.650 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 758.963 foram utilizadas na aplicação da primeira dose e 279.603 na vacinação com a segunda dose.

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