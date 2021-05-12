O Espírito Santo vai receber 96.050 novas doses de vacinas contra a Covid-19 até esta sexta-feira (14). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em suas redes sociais. Tratam-se de 52.250 unidades do imunizante da AstraZeneca e 43.800 doses da Coronavac.
Conforme informado pelo governador, esse lote de vacinas vai permitir que o Estado avance na aplicação da segunda dose de pessoas que tomaram apenas a primeira dose da vacina da Coronavac.
No último sábado (8), o Espírito Santo já havia recebido um lote com cerca de 20 mil vacinas da Coronavac. Esse quantitativo, porém, ainda era insuficiente para abranger as mais de 87 mil pessoas no Estado que ainda aguardavam para receber a segunda dose do imunizante.
Covid-19 - ES vai receber novas doses de vacinas AstraZeneca e Coronavac
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Espírito Santo já recebeu 1.448.650 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 758.963 foram utilizadas na aplicação da primeira dose e 279.603 na vacinação com a segunda dose.