Covid-19: ES vai receber novas doses de vacinas AstraZeneca e Coronavac

Espírito Santo vai receber mais 96 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Boa notícia! 52.250 doses vacina AstraZeneca e 43.800 da Coronavac deverão chegar do @minsaude ao ES até sexta-feira (14). Com esse lote avançaremos na imunização de quem esta com a segunda dose da Coronavac em atraso.

Conforme informado pelo governador, esse lote de vacinas vai permitir que o Estado avance na aplicação da segunda dose de pessoas que tomaram apenas a primeira dose da vacina da Coronavac.