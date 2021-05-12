Coronavírus: ES registra 10.070 mortes e passa de 453 mil casos

Testes para infecção de coronavírus são feitos em todo o EStado Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.012 novos casos, chegando a 453.497 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 57.848. Vila Velha aparece em segundo, com 55.993 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.789) e Cariacica (35.491).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.379 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.807), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (12), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 427.440, sendo 1.565 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.