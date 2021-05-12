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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.070 mortes e passa de 453 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 57 mortes e 2.012 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:03
Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes para infecção de coronavírus são feitos em todo o EStado Crédito: Freepik
Mais 57 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (12). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.070. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.012 novos casos, chegando a 453.497  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 57.848. Vila Velha aparece em segundo, com 55.993 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.789) e Cariacica (35.491). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.379 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.807), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (12), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 427.440, sendo 1.565 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 758.963 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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