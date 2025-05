“Habemus papam”

Catedral de Vitória bate sino e terá missa para celebrar novo papa

Para homenagear o novo pontífice, uma missa será celebrada na Catedral de Vitória às 18h, presidida pelo arcebispo Dom Ângelo

No segundo dia do conclave, realizado nesta quinta-feira (8), os cardeais reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, elegeram o novo líder da Igreja Católica: o americano Robert Francis Presvot, de 69 anos, que escolheu o nome de papa Leão XIV. O anúncio foi feito após a tradicional fumaça branca ter saído da chaminé da capela por volta das 13h08 (horário de Brasília), indicando ao mundo a escolha do sucessor de Francisco. >