Papa Francisco: igreja no ES bate sino durante funeral de pontífice

Fiéis da Igreja São Gonçalo, no Centro de Vitória, prestaram uma última homenagem ao papa Francisco na manhã deste sábado (26). Eles bateram o sino do santuário n o momento em que o pontífice era sepultado em Roma.

André Secchin Viguini, de 21 anos, e Romerito José Stinguel, de 36 anos, pediram a chave à provedora do templo religioso Vera Benezath após o bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal'Bó convocar todas as igrejas a badalarem os sinos durante a cerimônia.

“A iniciativa chamou a atenção de quem passava na rua. André foi quem tocou o sino. Foram 88 vezes. O número representa a idade do papa”, relatou Romerito.

Os amigos são frequentadores da Igreja São Gonçalo há vários anos. Romerito relatou que sentiu muita emoção durante o gesto em homenagem ao papa.

“Foi muito emocionante. Fiquei com vontade de chorar, pois foram 12 anos de papado e acabamos nos afeiçoando muito a ele. O papa Francisco sempre se mostrou muito próximo a quem mais precisava, com carisma e simplicidade”, comenta.

Fiel católico e muito envolvido com a igreja, Romerito está de luto por conta da morte do pontífice. Para o futuro, ele espera que o novo mandatário da igreja dê continuidade ao trabalho de Francisco. “Que o novo pontífice possa acolher a todos e mantenha a tradição da igreja”, finalizou.

Outras homenagens

E as homenagens ao papa Francisco continuaram durante a Festa da Penha.

Enquanto o corpo do papa Francisco chegava à basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, o bispo da Diocese de São Mateus, Dom Paulo Bosi Dal'Bó, também prestou homenagens, enquanto presidia uma missa no sétimo dia do oitavário da padroeira do Espírito Santo, no Campinho do Convento da Penha neste sábado (26).

“É como se ele voltasse ao útero da mãe, porém com uma diferença: desta vez para um novo nascimento. Não mais para esta vida, mas, sim, para a vida eterna. Jesus nos dá uma dica importantíssima para chegarmos à morada eterna: reconhecê-lo como caminho, verdade e vida”, ressaltou o bispo.

Dom Paulo lembrou a trajetória do papa, ressaltando que o pontífice foi um homem sábio, guerreiro, com uma vida regada de humildade, sabedoria, amor, entrega a Jesus e à Igreja. A principal característica era a compaixão pelos pobres, desprezados e oprimidos.

“Um homem que encontra nos escombros das guerras, conflitos, ramalhetes de paz e perdão. Que as recordações que restaram na trajetória da vida do Papa Francisco sejam uma fonte inspiradora de coragem”, afirmou.

A Festa da Penha 2025 é promovida pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. A correalização é do Espírito Santo Convention Bureau e da Prefeitura Municipal de Vila Velha.