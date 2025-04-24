Dia de Nossa Senhora da Penha: veja o que funciona na Grande Vitória

Na segunda-feira (28), os capixabas celebram o Dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Estado. Crédito: Divulgação

Após o feriadão de Páscoa, os capixabas celebram na próxima segunda-feira (28) o Dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. A data é feriado estadual e, por esse motivo, os horários de lojas, supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas sofrerão alterações.

Para ajudar você a se organizar, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.



Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: 14h às 21h, mas facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 22h;

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 12h às 13h e das 21h às 22h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Norte Sul (Vitória)

Lojas e quiosques: 13h às 19h, mas facultativo das 10h às 13h;



Praça de alimentação: 11h às 21h;



Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara (Cariacica)

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Lojas e quiosques: 14h às 21h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo das 12h às 13h;

Alimentação e lazer: 10h às 23h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat (Serra)

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Masterplace Mall (Vitória)

Lojas e praça de alimentação: abertura facultativa das 9h às 18h.





Shopping Jardins (Vitória)

Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados têm regras especiais de funcionamento aos feriados, sendo permitida a abertura das lojas de 8h às 18h. No entanto, a existência de convenções ou aditivos que tenham sido firmados com o sindicato dos comerciários e os sindicatos patronais dos municípios, principalmente em cidades do interior, podem trazer outras orientações.

Lojas (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem) irão funcionar das 08h às 18h, exceto:

Plaza: abrirá das 08h às 19h;

Boulevard: abrirá das 09h às 21h;

Lojas de Guarapari: abrirão das 07 às 18h.

Carone

Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h

Perim

Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h

Supermercados BH

Todas as lojas funcionarão das 8h às 18h

Comércio de rua

No Polo de Moda da Glória, as lojas irão funcionar das 9h às 16h. Crédito: Fernando Madeira

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu o horário de abertura é sempre definido pelas empresas. No Polo de Moda da Glória, as lojas irão funcionar das 9h às 16h.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que as agências não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso aos bancos. Por esse motivo, as agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira (28). Somente o PIX, que funciona 24h todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Prefeituras

Vitória

Apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino;

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.

Serra

A Prefeitura da Serra informou que as repartições públicas não estarão abertas ao público, mas que as atividades essenciais serão mantidas. Serviços como atendimento nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), recolhimento de lixo, disque-silêncio, dentre outros, estarão funcionando normalmente;

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Viana

A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;

Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Vila Velha

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Ouvidoria Municipal - telefone 162.

Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;

Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informa que não haverá expediente administrativo na segunda-feira (28). Também não haverá aulas nas escolas da rede municipal de ensino.

Serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Cemitérios - 6h às 18h.

