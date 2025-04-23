Dona de casa apela a Nossa Senhora da Penha por filho e cura do câncer

As provações na vida da dona de casa Elisabete Bernardino de Souza não foram poucas, mas ela sabe a quem sempre pode recorrer. A fé em Nossa Senhora da Penha a ajudou, desde o nascimento dos filhos, até mais recentemente, em um tratamento oncológico.
Nessa história de fé, contada com a filha Miquelange Bernardino de Souza, a dona de casa lembra dos momentos de aflição na época que deu à luz a Michel e também após o diagnóstico de câncer de mama. Hoje, as duas agradecem as bênçãos recebidas. Confira mais detalhes no vídeo!