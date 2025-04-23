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História de fé

Dona de casa apela a Nossa Senhora da Penha por filho e cura do câncer

Elisabete Bernardino de Souza sempre recorre à santa nos momentos de aflição, mas também para agradecer as bênçãos recebidas

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 abr 2025 às 15:42
As provações na vida da dona de casa Elisabete Bernardino de Souza não foram poucas, mas ela sabe a quem sempre pode recorrer. A fé em Nossa Senhora da Penha a ajudou, desde o nascimento dos filhos, até mais recentemente, em um tratamento oncológico. 
Nessa história de fé, contada com a filha Miquelange Bernardino de Souza, a dona de casa lembra dos momentos de aflição na época que deu à luz a Michel e também após o diagnóstico de câncer de mama. Hoje, as duas agradecem as bênçãos recebidas. Confira mais detalhes no vídeo!

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