Aquaviário vai ter horário estendido durante a Festa da Penha

Na sexta-feira (25), no domingo (27) e na segunda-feira (28), o aquaviário vai funcionar até as 22h em todas as estações: Praça do Papa (Vitória), Prainha (Vila Velha) e Porto de Santana (Cariacica).

No sábado (26), dia da Romaria dos Homens, as estações funcionam até 1h da madrugada de domingo (27). Na data, o Sistema Transcol ainda vai contar com ônibus partindo da Praça do Papa a partir das 16h para levar os fiéis até a Catedral de Vitória, no Centro, até as 19h.

“Às vezes, o cidadão esquece o Cartão GV e, agora, ele vai poder utilizar os cartões de débito ou crédito por aqui [no Aquaviário]. É especial também para os turistas que gostam de conhecer as estações e, por não terem o cartão comum, agora podem utilizar outro meio de pagamento”, disse Casagrande.

Questionado sobre a instalação do meio de pagamento nos ônibus do Sistema Transcol, Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade e Infraestrutura, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que os coletivos não têm um sistema de internet com funcionalidade por toda a Região Metropolitana e, por isso, estudos ainda precisam ser feitos para que os pagamentos com cartões de crédito e débito também sejam aplicados nos ônibus.