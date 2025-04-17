Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Aquaviário vai ter horário estendido durante a Festa da Penha

Governo anunciou que estações vão funcionar até 1h da manhã no dia da Romaria dos Homens e até as 22h nos outros dias

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 08:32

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 abr 2025 às 08:32
Durante o último fim de semana da programação da Festa da Penha, o Sistema Aquaviário vai ter horário estendido na Grande Vitória. A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), na manhã desta quinta-feira (17), durante transmissão ao vivo nas redes sociais na qual anunciou novidades para o modal.
Na sexta-feira (25), no domingo (27) e na segunda-feira (28), o aquaviário vai funcionar até as 22h em todas as estações: Praça do Papa (Vitória), Prainha (Vila Velha) e Porto de Santana (Cariacica).
No sábado (26), dia da Romaria dos Homens, as estações funcionam até  1h da madrugada de domingo (27). Na data, o Sistema Transcol ainda vai contar com ônibus partindo da Praça do Papa a partir das 16h para levar os fiéis até a Catedral de Vitória, no Centro, até as 19h.
Ainda durante a live, Casagrande anunciou que, a partir desta quinta (17), as passagens do Aquaviário podem ser pagas com cartão de débito ou de crédito nas estações. A ideia, segundo o chefe do Executivo capixaba, é facilitar a mobilidade de usuários constantes e também de turistas.
“Às vezes, o cidadão esquece o Cartão GV e, agora, ele vai poder utilizar os cartões de débito ou crédito por aqui [no Aquaviário]. É especial também para os turistas que gostam de conhecer as estações e, por não terem o cartão comum, agora podem utilizar outro meio de pagamento”, disse Casagrande.
Questionado sobre a instalação do meio de pagamento nos ônibus do Sistema Transcol, Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade e Infraestrutura, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que os coletivos não têm um sistema de internet com funcionalidade por toda a Região Metropolitana e, por isso, estudos ainda precisam ser feitos para que os pagamentos com cartões de crédito e débito também sejam aplicados nos ônibus.
“Sem essa internet funcionando, o pagamento nos ônibus hoje acabaria gerando filas e atrasaria as viagens ao invés de melhorar a mobilidade”, resumiu Damasceno.

Veja Também

Aquaviário poderá ser pago com cartão de débito e crédito na Grande Vitória

Justiça suspende licitação para corredor exclusivo de ônibus no ES

Ferrovia Vitória-Rio: ministro promete edital da EF 118 até dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Renato Casagrande Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados