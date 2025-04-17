Usuários do Sistema Aquaviário agora poderão usar cartão de débito e crédito para pagar a tarifa das viagens entre as estações da Praça do Papa (em Vitória ), da Prainha (em Vila Velha ) e de Porto de Santana (em Cariacica ). Atualmente, o valor para usar o modal é de R$ 4,90 em dias úteis e de R$ 4,30 aos domingos.

A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira (17) pelo governador Renato Casagrande (PSB), durante transmissão ao vivo nas redes sociais. A intenção, segundo o chefe do Executivo capixaba, é facilitar a mobilidade, principalmente, para turistas que visitam a Grande Vitória

“É importante também porque, às vezes, o cidadão esquece o Cartão GV e agora vai poder utilizar os cartões de débito ou crédito por aqui [no Aquaviário]. É especial também para os turistas que gostam de conhecer as estações e, por não terem o cartão comum, agora podem utilizar outro meio de pagamento”, resumiu Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Aquaviário poderá ser pago com cartão de débito e crédito na Grande Vitória

Para o pagamento, o cartão deve ter a função de “aproximação” ativada. O sistema também funciona para pagamentos feitos com celulares com a tecnologia de cartão virtual instalada.

Questionado sobre a instalação do meio de pagamento nos ônibus do Sistema Transcol , Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade e Infraestrutura, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que os coletivos não têm um sistema de internet com funcionalidade por toda a Região Metropolitana e, por isso, estudos ainda precisam ser feitos para que os pagamentos com cartões de crédito e débito também sejam aplicados nos ônibus.

“Sem essa internet funcionando, o pagamento nos ônibus hoje acabaria gerando filas e atrasaria as viagens ao invés de melhorar a mobilidade”, resumiu Damasceno.

Horário estendido na Festa da Penha

Na sexta-feira (25), no domingo (27) e na segunda-feira (28) o sistema de embarcações vai funcionar até as 22h em todas as estações. Já no sábado (26), dia da Romaria dos Homens, o modal vai ter embarques até 1h de domingo (27).