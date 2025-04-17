Árbitro capixaba, Davi Lacerda tem atuação polêmica em Botafogo x São Paulo

Davi Lacerda teve mais uma atuação polêmica nesta temporada Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O empate em 2 a 2 entre Botafogo e São Paulo teve uma arbitragem polêmica do capixaba Davi Lacerda. No primeiro tempo, após ir até o VAR, ele “desmarcou” um pênalti que tinha sido bem marcado após o jogador Cuiabano, do Botafogo, ser empurrado na área do São Paulo pelo adversário Alan Franco.

O árbitro deveria ter mantido a decisão de campo, mas acabou errando. Na sequência, outro erro. Quando o São Paulo fez o segundo gol, marcando um impedimento inexistente do jogador Matheus Alves, que estava em posição de impedimento, mas não teve interferência no lance.

Pênalti bem marcado para o Fluminense

Na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Corinthians ocorreu o contrário. O árbitro pernambucano Rodrigo Pereira Lima não marcou, no campo, o pênalti de Martínez, do Corinthians, em Serna, do Fluminense, mas após ser chamado ao VAR, viu o pisão do defensor corintiano no atacante tricolor em cima da linha da grande área e marcou corretamente a penalidade.

Regra

A título de informação, a modificação da punição aos goleiros que ficarem mais de oito segundos com a bola nas mãos sem colocá-la em jogo, apesar de estar dando resultado, fere as regras do jogo. Explico: antes da modificação, se o goleiro demorasse mais de seis segundos para recolocar a bola em jogo, seria punido com um tiro livre indireto, que é a punição correta, pois o que define se o tiro livre é direto ou indireto é a natureza da falta e o ato de retardar o reinício do jogo, o que a regra pune com um tiro livre indireto.