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Polêmicas da rodada: gol ilegal de Vegetti e mão de Gerson não foi pênalti

A vitória do Vasco sobre o Sport e o triunfo do Flamengo em cima do grêmio contaram com lances decisivos e árbitros foram questionados

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:05

Públicado em 

14 abr 2025 às 12:05
Wallace Valente

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Wallace Valente

Vegetti, de cabeça, marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Sport
Vegetti, de cabeça, marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Sport Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A vitória do Vasco sobre o Sport Recife por 3 a 1 em São Januário repetiu o triste filme que o time nordestino está vivendo com a arbitragem. No segundo gol do time carioca, o atacante Vegetti fez uma falta clara no zagueiro Lucas Cunha, antes de marcar o gol de cabeça.
O tipo de falta marcada a todo momento quando o jogador coloca a mão no rosto do adversário durante uma disputa de bola, não foi marcada pelo árbitro Wilton Sampaio, mesmo conferindo o lance no VAR. O Sport, que já foi prejudicado contra São Paulo e Palmeiras, sofre mais uma vez com a falta de critérios da arbitragem. 

Árbitro acertou ao não marcar pênalti par o Grêmio

Na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, o Tricolor Gaúcho reclamou de um pênalti após a bola tocar na mão do jogador rubro-negro Gerson dentro da área. O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) acertou ao não marcar a infração, pois a bola desviou no corpo do jogador antes do toque no braço, o que tira a possibilidade de penalidade. 

Regra eficiente

Uma constatação positiva é a contagem dos oito segundos que os árbitros estão fazendo para a reposição da bola em jogo pelos goleiros. A medida está surtindo efeito com a visível diminuição da perda de tempo nas partidas. Lembrando que se o goleiro estiver com a bola nas mãos e demorar mais de oito segundos para colocá-la em jogo, o árbitro deverá marcar tiro de canto a favor da equipe adversária.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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