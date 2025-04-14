Polêmicas da rodada: gol ilegal de Vegetti e mão de Gerson não foi pênalti

Vegetti, de cabeça, marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Sport Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

A vitória do Vasco sobre o Sport Recife por 3 a 1 em São Januário repetiu o triste filme que o time nordestino está vivendo com a arbitragem. No segundo gol do time carioca, o atacante Vegetti fez uma falta clara no zagueiro Lucas Cunha, antes de marcar o gol de cabeça.

O tipo de falta marcada a todo momento quando o jogador coloca a mão no rosto do adversário durante uma disputa de bola, não foi marcada pelo árbitro Wilton Sampaio, mesmo conferindo o lance no VAR. O Sport, que já foi prejudicado contra São Paulo e Palmeiras, sofre mais uma vez com a falta de critérios da arbitragem.

Árbitro acertou ao não marcar pênalti par o Grêmio

Na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Grêmio, o Tricolor Gaúcho reclamou de um pênalti após a bola tocar na mão do jogador rubro-negro Gerson dentro da área. O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) acertou ao não marcar a infração, pois a bola desviou no corpo do jogador antes do toque no braço, o que tira a possibilidade de penalidade.

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