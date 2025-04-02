Árbitro acertou ao marcar pênalti para o Porto Vitória contra o Rio Branco

Não existe muito ou pouco pênalti. Existe pênalti. Foi o que aconteceu no gol que garantiu o triunfo do Porto Vitória sobre o Rio Branco na primeira partida da final do Capixabão 2025.
Devo inocentar o árbitro Igor Borges no primeiro momento - que estava muito próximo ao lance - porque o jogador valorizou o toque sofrido com um salto acrobático, mas isso não tira o toque no joelho que ele sofreu dentro da área, que o VAR bem observou e mostrou ao árbitro.
Lance autêntico de VAR muito bem utilizado. Afinal a tecnologia está aí para ser utilizada. Aliás, de forma geral o árbitro Igor Borges teve um bom trabalho, apesar de permitir vários atendimentos demorados dentro do campo a jogadores lesionados.