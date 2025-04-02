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Em cima do Lance

Árbitro acertou ao marcar pênalti para o Porto Vitória contra o Rio Branco

Mais um lance que gerou muita reclamação no Capixabão. Com o auxílio do VAR, Igor Borges assinalou penalidade máxima no primeiro jogo da final

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 11:04

Públicado em 

02 abr 2025 às 11:04
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Lance do pênalti entre Porto Vitória e Rio Branco
Lance do pênalti entre Porto Vitória e Rio Branco Crédito: Carlos Alberto Silva
Não existe muito ou pouco pênalti. Existe pênalti. Foi o que aconteceu no gol que garantiu o triunfo do Porto Vitória sobre o Rio Branco na primeira partida da final do Capixabão 2025.
Devo inocentar o árbitro Igor Borges no primeiro momento - que estava muito próximo ao lance - porque o jogador valorizou o toque sofrido com um salto acrobático, mas isso não tira o toque no joelho que ele sofreu dentro da área, que o VAR bem observou e mostrou ao árbitro.
Lance autêntico de VAR muito bem utilizado. Afinal a tecnologia está aí para ser utilizada. Aliás, de forma geral o árbitro Igor Borges teve um bom trabalho, apesar de permitir vários atendimentos demorados dentro do campo a jogadores lesionados.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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