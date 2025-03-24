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Árbitro errou ao não marcar pênalti para a Desportiva contra o Rio Branco

O bom árbitro Davi Lacerda não esteve em seus melhores dias. Se equivocou nos critérios para marcar faltas no início do jogo e tomou a decisão errada em lance que poderia ter mudado o jogo

Publicado em 24 de Março de 2025 às 09:29

Públicado em 

24 mar 2025 às 09:29
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco
Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco Crédito: Reprodução/TVE
No clássico capixaba Desportiva 0 x 1 Rio Branco, válido pelo jogo de volta de uma das semifinais do Capixabão, o bom árbitro Davi Lacerda não esteve em seus melhores dias. Sem concentração, vacilou nos critérios na marcação de faltas no início do jogo e não foi conferir quando o zagueiro Darlan, do Rio Branco, desmaiou fora do gramado após uma trombada. E isso mesmo sendo alertado por jogadores e equipe médica do Capa-Preta.
Em seu pior momento, deixou de marcar um pênalti a favor da Desportiva nos acréscimos do segundo tempo, quando Théo Kruger acertou o atacante Vinícius Baiano dentro da área. Clássico decisivo é sempre um jogo quente, e a arbitragem precisa saber segurar os ânimos. Com a vitória, o Rio Branco se classificou para a grande final do Capixabão 2025. 
Por outro lado, a semifinal em que o Porto Vitória superou o Vitória por 2 a 0 teve uma excelente arbitragem de Arthur Rabelo. Sempre atento e com ótimo preparo físico, ele conduziu muito bem o jogo e foi preciso em dois lances decisivos. O primeiro foi um lance difícil de possível pênalti e cartão vermelho a favor do Porto Vitória, em que ele marcou falta fora da área e aplicou corretamente somente o cartão amarelo a Abuda, do Vitória. No outro lance, também acertou ao aplicar cartão amarelo ao jogador alvianil Tiago Moura por simular falta aos se atirar dentro da área do Porto Vitória já nos acréscimos do segundo tempo.
O balanço da arbitragem no Campeonato Capixaba é positivo até o momento. Agora é hora da experiência para fechar bem a competição com os dois jogos finais entre Rio Branco e Porto Vitória. 

Brasileirão com mudança na regra

O Campeonato Brasileiro 2025, que começa no próximo sábado (29), vai colocar em prática uma mudança na regra. A partir do início da competição, os árbitros deverão marcar tiro de canto a favor da equipe adversária se o goleiro demorar mais de oito segundos com a bola nas mãos antes de colocá-la em jogo. A mudança também será aplicada nas competições que estão em andamento, como a Copa do Brasil e as competições regionais.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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