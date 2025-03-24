Árbitro errou ao não marcar pênalti para a Desportiva contra o Rio Branco

Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco Crédito: Reprodução/TVE

No clássico capixaba Desportiva 0 x 1 Rio Branco, válido pelo jogo de volta de uma das semifinais do Capixabão, o bom árbitro Davi Lacerda não esteve em seus melhores dias. Sem concentração, vacilou nos critérios na marcação de faltas no início do jogo e não foi conferir quando o zagueiro Darlan, do Rio Branco, desmaiou fora do gramado após uma trombada. E isso mesmo sendo alertado por jogadores e equipe médica do Capa-Preta.

Em seu pior momento, deixou de marcar um pênalti a favor da Desportiva nos acréscimos do segundo tempo, quando Théo Kruger acertou o atacante Vinícius Baiano dentro da área. Clássico decisivo é sempre um jogo quente, e a arbitragem precisa saber segurar os ânimos. Com a vitória, o Rio Branco se classificou para a grande final do Capixabão 2025.

Por outro lado, a semifinal em que o Porto Vitória superou o Vitória por 2 a 0 teve uma excelente arbitragem de Arthur Rabelo. Sempre atento e com ótimo preparo físico, ele conduziu muito bem o jogo e foi preciso em dois lances decisivos. O primeiro foi um lance difícil de possível pênalti e cartão vermelho a favor do Porto Vitória, em que ele marcou falta fora da área e aplicou corretamente somente o cartão amarelo a Abuda, do Vitória. No outro lance, também acertou ao aplicar cartão amarelo ao jogador alvianil Tiago Moura por simular falta aos se atirar dentro da área do Porto Vitória já nos acréscimos do segundo tempo.

O balanço da arbitragem no Campeonato Capixaba é positivo até o momento. Agora é hora da experiência para fechar bem a competição com os dois jogos finais entre Rio Branco e Porto Vitória.

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