Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Árbitro da final do Carioca errou ao anular gol do Flamengo marcado por Plata

Se no Rio de Janeiro a arbitragem não foi das melhores, árbitros capixabas se destacaram nos estaduais

Publicado em 17 de Março de 2025 às 09:32

Públicado em 

17 mar 2025 às 09:32
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Foi marcada falta de Juninho na origem do lance e gol foi anulado
Foi marcada falta de Juninho na origem do lance e gol foi anulado Crédito: Reprodução / TV Globo
O segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca, que terminou Flamengo 0 x 0 Fluminense, e deu o título Rubro-Negro, deixou a emoção para o final, com o VAR como protagonista.
Aos 42 minutos do segundo tempo, o árbitro Fifa Bruno Arleu foi chamado pelo VAR e anulou indevidamente o que seria o gol de Plata. Na jogada, o atacante Juninho, do Flamengo, e o zagueiro Ignácio, do Tricolor, se embolaram na disputa pela bola e o árbitro deixou o jogo seguir, mas após consultar o VAR apontou falta do atacante rubro-negro, o que não aconteceu.
Na sequência, mais um gol do Flamengo anulado, quando de novo o VAR entrou em ação e dedurou o jogador rubro-negro, Juninho, que estava impedido no lance, e anulou o gol de Michael. No final, mesmo com o zero a zero, a justiça foi feita e o Flamengo foi campeão de forma merecida.

Clássico Capixaba

Em jogo de ida da semifinal, Rio Branco e Desportiva empataram em 2 a 2, em partida com boa arbitragem de Wesley dos Santos, que controlou bem o jogo e com a ajuda do VAR marcou um pênalti que resultou em gol capa-preta, após um carrinho do defensor Rodrigo Rocha, da Desportiva, em que ele tentou evitar um cruzamento para a área, mas tocou com a mão na bola dentro da área.

Cartão Verde

O cartão verde vai para a arbitragem capixaba representada por Davi Lacerda, que apitou a final do Campeonato Mineiro, que resultou em título do Atlético-MG.

Cartão Vermelho

O cartão vermelho vai para a confusão no clássico entre Rio Branco e Desportiva provocada pelo presidente da Associação Rio Branco AC, Paulo Pacheco, que se comportou como um mau torcedor e foi tirar satisfação no campo de jogo com o jogador João Guilherme da Desportiva, causando cenas lamentáveis de agressões de ambos os lados. Lamentável.

Veja Também

Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista bicampeonato inédito da Libertadores Sub-20

Corinthians vence Palmeiras, cala o Allianz e pode ser campeão com empate

Flamenguistas comemoram título do Carioca em bares na Grande Vitória

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados