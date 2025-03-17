Árbitro da final do Carioca errou ao anular gol do Flamengo marcado por Plata

Foi marcada falta de Juninho na origem do lance e gol foi anulado Crédito: Reprodução / TV Globo

O segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca, que terminou Flamengo 0 x 0 Fluminense, e deu o título Rubro-Negro, deixou a emoção para o final, com o VAR como protagonista.

Aos 42 minutos do segundo tempo, o árbitro Fifa Bruno Arleu foi chamado pelo VAR e anulou indevidamente o que seria o gol de Plata. Na jogada, o atacante Juninho, do Flamengo, e o zagueiro Ignácio, do Tricolor, se embolaram na disputa pela bola e o árbitro deixou o jogo seguir, mas após consultar o VAR apontou falta do atacante rubro-negro, o que não aconteceu.

Na sequência, mais um gol do Flamengo anulado, quando de novo o VAR entrou em ação e dedurou o jogador rubro-negro, Juninho, que estava impedido no lance, e anulou o gol de Michael. No final, mesmo com o zero a zero, a justiça foi feita e o Flamengo foi campeão de forma merecida.

Clássico Capixaba

Em jogo de ida da semifinal, Rio Branco e Desportiva empataram em 2 a 2, em partida com boa arbitragem de Wesley dos Santos, que controlou bem o jogo e com a ajuda do VAR marcou um pênalti que resultou em gol capa-preta, após um carrinho do defensor Rodrigo Rocha, da Desportiva, em que ele tentou evitar um cruzamento para a área, mas tocou com a mão na bola dentro da área.

Cartão Verde

O cartão verde vai para a arbitragem capixaba representada por Davi Lacerda, que apitou a final do Campeonato Mineiro, que resultou em título do Atlético-MG.

Cartão Vermelho