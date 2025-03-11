Pênalti que decidiu o jogo entre Palmeiras e São Paulo foi mal marcado

Vitor Roque sofreu pênalti polêmico no jogo entre Palmeiras e São Paulo Crédito: Cazé TV/Reprodução

A arbitragem brasileira já começou a temporada 2025 afundada em polêmicas. Salvo Espírito Santo e Rio de Janeiro, por enquanto, estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Goiás entre outros já importam árbitros de outros estados para apitarem seus jogos decisivos.

Agora a crise chegou de vez em São Paulo. Depois da árbitra Edina Alves errar muito a favor do São Paulo, dessa vez foi Flávio de Souza, também da Fifa, a desagradar o até então beneficiado Tricolor ao marcar um pênalti inexistente a favor do Palmeiras em uma das semifinais do Paulistão.

No lance, o defensor Arboleda, que escorregou antes do combate ao atacante Vitor Roque , chegou atrasado, mas recolheu a perna antes do atacante palmeirense forçar o choque e se atirar no gramado.

Em uma análise mais rigorosa, o atacante do Palmeiras deveria, inclusive, receber cartão amarelo por forçar a jogada de pênalti. O mais curioso é que em tempos de VAR, que atualmente anda salvando muitos árbitros, o pessoal da cabine não se manifestou e deixou prevalecer o erro de campo.