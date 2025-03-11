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Pênalti que decidiu o jogo entre Palmeiras e São Paulo foi mal marcado

O atacante Vitor Roque forçou o contato e a arbitragem foi na dele. Pior, o VAR não se manifestou

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:06

Públicado em 

11 mar 2025 às 11:06
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vitor Roque sofreu pênalti polêmico no jogo entre Palmeiras e São Paulo
Vitor Roque sofreu pênalti polêmico no jogo entre Palmeiras e São Paulo Crédito: Cazé TV/Reprodução
A arbitragem brasileira já começou a temporada 2025 afundada em polêmicas. Salvo Espírito Santo e Rio de Janeiro, por enquanto, estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, Goiás entre outros já importam árbitros de outros estados para apitarem seus jogos decisivos.
Agora a crise chegou de vez em São Paulo. Depois da árbitra Edina Alves errar muito a favor do São Paulo, dessa vez foi Flávio de Souza, também da Fifa, a desagradar o até então beneficiado Tricolor ao marcar um pênalti inexistente a favor do Palmeiras em uma das semifinais do Paulistão.
No lance, o defensor Arboleda, que escorregou antes do combate ao atacante Vitor Roque, chegou atrasado, mas recolheu a perna antes do atacante palmeirense forçar o choque e se atirar no gramado.
Em uma análise mais rigorosa, o atacante do Palmeiras deveria, inclusive, receber cartão amarelo por forçar a jogada de pênalti. O mais curioso é que em tempos de VAR, que atualmente anda salvando muitos árbitros, o pessoal da cabine não se manifestou e deixou prevalecer o erro de campo.
A final entre Corinthians e Palmeiras promete ser quente no final de semana.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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