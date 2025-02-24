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Primeira fase dos estaduais do ES e do RJ com destaques na arbitragem

Comissões de arbitragem apostaram em mesclar as escalas entre novatos e alguns mais experientes

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 12:30

Públicado em 

24 fev 2025 às 12:30
Wallace Valente

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Wallace Valente

Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021
Arbitragem do Brasileirão pode ter caras menos conhecidas em 2021 Crédito: Pixabay
Os campeonatos estaduais definiram os times que vão para as fases decisivas com saldo positivo das arbitragens em alguns estados e negativo em outros. Os destaques positivos são Rio de Janeiro e Espírito Santo que apostaram em mesclar as escalas entre novatos e alguns mais experientes.
No Capixabão destaco o árbitro Kesley Pereira que apitou Real Noroeste 1x1 Rio Branco, na última quarta-feira (19), e teve atuação firme marcando um pênalti corretamente a favor do time merengue e expulsando do banco de reservas o goleiro Neguete e o técnico Rodrigo Fonseca time capa-preta, ambos por reclamação.
O lado negativo ficou por conta dos campeonatos Mineiro e Paraense, que já nas semifinais levaram arbitragem de outros estados para dirigir os seus jogos. Essa postura antiquada dos dirigentes dificulta muito a formação e o surgimento de uma nova safra de bons árbitros.

Campeonato Catarinense

Na última rodada do Campeonato Catarinense um fato bem polêmico ficou por conta do árbitro Bráulio Machado, que após apontar para o meio confirmando o gol do Barra contra o Caravaggio, apitou imediatamente o final do jogo, mas resolveu anular o gol após o encerramento da partida, fato confirmado na súmula que foi divulgada como placar de 0 a 0. De acordo com a regra o árbitro não pode mudar de decisão após encerrar a partida e deixar o campo de jogo.
Veja o que diz a regra 05: “Se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo (incluindo a prorrogação) e tiver saído do campo ou suspendido
definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo mesmo que perceba que ela era incorreta, ou que receba a indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. No entanto, se, ao término de um dos tempos de jogo, o árbitro sair do campo para se dirigir à área de revisão do árbitro (ARA) ou ordenar aos jogadores que retornem ao campo, continuará sendo possível alterar uma decisão relativa a um incidente ocorrido antes do fim desse tempo de jogo.”
O caso será certamente definido nos tribunais, já que o time do Barra acabou eliminado do campeonato Catarinense conforme o placar de 0x0 relatado na súmula.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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