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Wallace Valente

Arbitragem errou ao não expulsar De La Cruz e clássico terminou em confusão

Flamengo e Botafogo protagonizaram cenas lamentáveis no final da partida, que teve atuação ruim do árbitro Bruno Mota

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:56

Públicado em 

13 fev 2025 às 10:56
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca
Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress
A briga generalizada ao final de Flamengo 1 x 0 Botafogo foi causada pela falha da equipe de arbitragem ao não expulsar o jogador De La Cruz, do Rubro-Negro, que atingiu o adversário Mateus Martins com uma cotovelada. A imagem é clara e mostra que o jogador do Botafogo já havia tocado a bola quando foi atingido no rosto de forma intencional.
Os jogos do Campeonato Carioca contam com o VAR Light, que é uma versão de menor interferência no jogo e que nesses casos deveria informar a agressão. O árbitro Bruno Mota, que viu o lance e aplicou apenas cartão amarelo, teve que expulsar Barbosa do Botafogo e Gerson do Flamengo após o apito final devido a uma intensa troca de agressões envolvendo vários jogadores das duas equipes.

Proposta de Mudança

O presidente da comissão de arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina, fez uma proposta surpreendente de mudança na regra 14 do futebol, que trata do pênalti. Segundo o dirigente, em um pênalti defendido pelo goleiro não valeria o gol de rebote e seria tiro de meta a favor da equipe defensora.
Collina, que é considerado o melhor árbitro do mundo de todos os tempos, considera injusto com os arqueiros que os atacantes tenham duas oportunidades de gol em um mesmo lance e defende condições iguais para os dois lados.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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