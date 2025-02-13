Arbitragem errou ao não expulsar De La Cruz e clássico terminou em confusão

Flamengo vence Botafogo em jogo atrasado pelo Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

A briga generalizada ao final de Flamengo 1 x 0 Botafogo foi causada pela falha da equipe de arbitragem ao não expulsar o jogador De La Cruz, do Rubro-Negro, que atingiu o adversário Mateus Martins com uma cotovelada. A imagem é clara e mostra que o jogador do Botafogo já havia tocado a bola quando foi atingido no rosto de forma intencional.

Os jogos do Campeonato Carioca contam com o VAR Light, que é uma versão de menor interferência no jogo e que nesses casos deveria informar a agressão. O árbitro Bruno Mota, que viu o lance e aplicou apenas cartão amarelo, teve que expulsar Barbosa do Botafogo e Gerson do Flamengo após o apito final devido a uma intensa troca de agressões envolvendo vários jogadores das duas equipes.

Proposta de Mudança

O presidente da comissão de arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina, fez uma proposta surpreendente de mudança na regra 14 do futebol, que trata do pênalti. Segundo o dirigente, em um pênalti defendido pelo goleiro não valeria o gol de rebote e seria tiro de meta a favor da equipe defensora.