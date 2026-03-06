Roteiro de passeio até R$ 100 em Vitória e Vila Velha. Crédito: Giovana Duarte
Agora que já passou o carnaval e o ano começou pra valer, período ideal para se organizar e aproveitar para economizar, que tal fazer a travessia de Vitória a Vila Velha pelo Aquaviário e gastar menos de R$ 100 em um super roteiro de passeio? Confira as dicas:
1. Travessia pelo Aquaviário até a Prainha
Atravessar de Vitória a Vila Velha contemplando nossos cartões postais Terceira Ponte e Convento da Penha pagando R$ 5,10 vale a pena demais (aos domingos, o valor sai a R$ 4,50). Se não tiver o cartão do sistema Transcol, você consegue pagar em débito ou crédito por aproximação na catraca do Aquaviário. Os horários de saída são entre 08h e 17h.
Aquaviário da Praça do Papa, em Vitória. Crédito: Giovana Duarte
2. Casa da Memória
Além do famoso bondinho a Casa da Memória conta a história do início da colonização do Espírito Santo e sempre tem exposição de artes. Abre de terça a domingo de 09h às 16h30 e a entrada é gratuita.
Casa da Memória, em Vila Velha. Crédito: Giovana Duarte
3. Bares e restaurantes na Prainha
É uma delícia sentar nas mesinhas que ficam sob as árvores no entorno da Igreja do Rosário, e os cardápios dos bares tem opções a partir de R$ 15. Sugestão: o Bolo de Carne a Parmegianna (R$ 24) do CapixaBar ou o Dadinho de Queijo (R$ 35) do Mandacaru Gastrobar. Também vale passar na Doceria Doceatta.
Doceria Doceatta, em Vila Velha. Crédito: Giovana Duarte
4. Convento da Penha
O acesso de veículos ao Convento da Penha é restrito nos finais de semana. A sugestão é subir pelo Trenzinho das Alegrias, que fica em R$ 10 cada trecho. É um passeio lúdico até o Campinho, onde há mirantes para apreciar a bela paisagem de Vila Velha e Vitória.
Na Prainha também tem ótimas opções de cafeterias e docerias como a Doceatta, Prainha Café e Os Franco Brasileiros Padaria e Confeitaria, com opções a partir de R$ 10.
Convento da Penha, em Vila Velha. Crédito: Giovana Duarte
