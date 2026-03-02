Três pênaltis bem marcados no Fluminense x Vasco

Ganso. Crédito: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC

O Fluminense garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca empatando com o Vasco em 1 a 1, em um jogo com três pênaltis muito bem marcados pelo árbitro Wagner Magalhães.



No primeiro tempo, Barros calçou o atacante tricolor Canobbio, dentro da área, em um pênalti em que Renê desperdiçou a cobrança. No segundo tempo, em um lance muito parecido, o zagueiro Freytes do Fluminense calçou Andrés Gomez e o árbitro, bem posicionado, marcou o pênalti que o goleiro Fábio defendeu a cobrança de Brenner. O terceiro foi marcado com a ajuda do VAR, quando o jogador Barros, do Vasco, cortou a bola com a mão dentro da área, em uma disputa pelo alto. Dessa vez, a cobrança foi de Ganso que fez o gol de empate tricolor e classificou o Flu para a grande final.

Mudanças na regra para a Copa

A FIFA confirmou as mudanças na regra do jogo que entram em vigor na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, em junho. Com as mudanças, os jogadores terão cinco segundos para cobrar o arremesso lateral e se ultrapassar esse tempo o arremesso lateral passará para a outra equipe. O mesmo tempo de cinco segundos vai valer para cobrança de tiro de meta e ultrapassando esse tempo o árbitro marcará tiro de canto para a equipe adversária.

Além dessas mudanças, a partir de junho, o jogador que será substituído terá dez segundos para deixar o campo de jogo. Se o mesmo desrespeitar esse tempo, após ele sair de campo, o seu companheiro terá que esperar um minuto fora de campo antes de completar a equipe. Essas mudanças, que dependem do rigor dos árbitros, buscam aumentar o tempo de bola em jogo e acabar com a famosa cera nas partidas de futebol.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais