Rodada de boas atuações dos árbitros nos Campeonatos Carioca e Capixaba

Luis Zubeldía invade o campo em Vasco x Fluminense. Crédito: Reprodução

O clássico carioca entre Fluminense e Vasco foi marcado por duas expulsões corretas no time do Fluminense. A primeira foi ainda aos 25 minutos do primeiro tempo, quando, após uma roubada de bola, o Fluminense armou um contra-ataque que o árbitro Jodis Nascimento de Souza deixou o jogo seguir. No entanto, o assistente levantou a bandeira e Jodis acabou parando a jogada, marcando falta de ataque. O treinador do Flu, Luis Zubeldía, reclamou muito e, após receber o cartão vermelho, acabou invadindo o campo e partindo para cima do árbitro, sendo contido pelos próprios jogadores tricolores.

No segundo tempo mais uma expulsão no Fluminense. Dessa vez foi o jogador Bernal que puxou o adversário Adson pela camisa para impedir um contra ataque promissor do Vasco. No lance, o atacante partia com muita velocidade em direção ao gol tricolor. O árbitro Jodis Nascimento não titubeou e mais uma vez aplicou o cartão vermelho direto, carimbando uma boa atuação no clássico.

Pênalti bem-marcado para o Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Madureira teve um pênalti bem marcado do defensor Isaías que deslocou o atacante Samuel Lino dentro da área. O árbitro Lucas Coelho Santos, que não marcou no campo, foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade que Arrascaeta cobrou com perfeição.

Atuação segura no Campeonato Capixaba

Pelo Capixabão, o primeiro jogo entre Porto Vitória 1x1 Rio Branco no Kleber Andrade teve Jhonny Maciel como árbitro que, apesar de ter sido econômico nos cartões, realizou um bom trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais