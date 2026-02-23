Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Rodada de boas atuações dos árbitros nos Campeonatos Carioca e Capixaba

Jodis Nascimento de Souza acertou nas duas expulsões do time do Fluminense

Publicado em 23/02/2026 às 21h55
Luis Zubeldía invade o campo em Vasco x Fluminense
Luis Zubeldía invade o campo em Vasco x Fluminense. Crédito: Reprodução

O clássico carioca entre Fluminense e Vasco foi marcado por duas expulsões corretas no time do Fluminense. A primeira foi ainda aos 25 minutos do primeiro tempo, quando, após uma roubada de bola, o Fluminense armou um contra-ataque que o árbitro Jodis Nascimento de Souza deixou o jogo seguir. No entanto, o assistente levantou a bandeira e Jodis acabou parando a jogada, marcando falta de ataque. O treinador do Flu, Luis Zubeldía, reclamou muito e, após receber o cartão vermelho, acabou invadindo o campo e partindo para cima do árbitro, sendo contido pelos próprios jogadores tricolores.

No segundo tempo mais uma expulsão no Fluminense. Dessa vez foi o jogador Bernal que puxou o adversário Adson pela camisa para impedir um contra ataque promissor do Vasco. No lance, o atacante partia com muita velocidade em direção ao gol tricolor. O árbitro Jodis Nascimento não titubeou e mais uma vez aplicou o cartão vermelho direto, carimbando uma boa atuação no clássico.

Pênalti bem-marcado para o Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Madureira teve um pênalti bem marcado do defensor Isaías que deslocou o atacante Samuel Lino dentro da área. O árbitro Lucas Coelho Santos, que não marcou no campo, foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade que Arrascaeta cobrou com perfeição.

Atuação segura no Campeonato Capixaba

Pelo Capixabão, o primeiro jogo entre Porto Vitória 1x1 Rio Branco no Kleber Andrade teve Jhonny Maciel como árbitro que, apesar de ter sido econômico nos cartões, realizou um bom trabalho.

Veja também

Botafogo é prejudicado por erro de arbitragem em derrota para o Flamengo
Banido do futebol, ex-árbitro relembra jogo no ES e critica VAR
Árbitro expulsou corretamente jogador do Flamengo, na Supercopa

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.