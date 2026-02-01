Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro expulsou corretamente jogador do Flamengo, na Supercopa

Rafael Klein aplicou o cartão vermelho para Carrascal, na volta do intervalo

Publicado em 01/02/2026 às 19h38
Carrascal, do Flamengo
Carrascal, do Flamengo. Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A decisão da Supercopa Rei, vencida pelo Corinthians, sobre o Flamengo, teve boa arbitragem. O gaúcho Rafael Klein expulsou corretamente o jogador Carrascal, por acertar uma cotovelada no adversário Breno Bidon, no último lance do primeiro tempo. A expulsão ocorreu na volta das equipes para o segundo tempo, quando o árbitro foi conferir a imagem no VAR e mostrou o cartão vermelho para o atacante flamenguista, antes da bola rolar.

"Hipocrisia de jogadores"

No clássico paulista entre São Paulo e Santos, os jogadores das duas equipes reclamaram muito da postura do árbitro João Victor Gobbi. Os atletas alegaram que juiz teria xingado o lateral-esquerdo Vinicius Lira do Santos do Santos. Uma reclamação recheada de hipocrisia de jogadores que vivem desrespeitando os árbitros com xingamentos e simulações o tempo todo e agora se sentem ofendidos como se fossem santos dentro de campo. Essa é a realidade do ambiente do futebol e todos sabem disso. É claro que tudo tem limite, mas essas situações devem ser resolvidas dentro de campo e não expostas dessa forma.

