Árbitro expulsou corretamente jogador do Flamengo, na Supercopa

A decisão da Supercopa Rei, vencida pelo Corinthians, sobre o Flamengo, teve boa arbitragem. O gaúcho Rafael Klein expulsou corretamente o jogador Carrascal, por acertar uma cotovelada no adversário Breno Bidon, no último lance do primeiro tempo. A expulsão ocorreu na volta das equipes para o segundo tempo, quando o árbitro foi conferir a imagem no VAR e mostrou o cartão vermelho para o atacante flamenguista, antes da bola rolar. "Hipocrisia de jogadores"

No clássico paulista entre São Paulo e Santos, os jogadores das duas equipes reclamaram muito da postura do árbitro João Victor Gobbi. Os atletas alegaram que juiz teria xingado o lateral-esquerdo Vinicius Lira do Santos do Santos. Uma reclamação recheada de hipocrisia de jogadores que vivem desrespeitando os árbitros com xingamentos e simulações o tempo todo e agora se sentem ofendidos como se fossem santos dentro de campo. Essa é a realidade do ambiente do futebol e todos sabem disso. É claro que tudo tem limite, mas essas situações devem ser resolvidas dentro de campo e não expostas dessa forma.