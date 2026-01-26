Àrbitro errou ao não expulsar volante rubro-negro no Fla-Flu

Na vitória do Fluminense sobre o Flamengo, no Maracanã, o árbitro Alex Stefano cometeu um erro grave quando deixou de expulsar o jogador Allan, do Rubro-Negro. No lance, o atleta do Fla atingiu o adversário Cannobio com um carrinho violento, no início do primeiro tempo, pouco antes da paralisação da partida devido à forte chuva.



Arbitragem capixaba no clássico Mineiro



O clássico mineiro Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro teve arbitragem do capixaba Davi Lacerda e muita reclamação. Os jogadores do Galo protestaram pela não-marcação de pênalti favorável, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0. Na jogada, Bernard dominou a bola na área e, ao driblar Kaike, caiu no gramado. Na imagem mostra o jogador do Cruzairo esticando o braço sobre seu peito do atleticano e impedindo a sua passagem. O pênalti deveria ter sido marcado, o que causou um princípio de confusão.