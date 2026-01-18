Rodada do Campeonato Capixaba tem polêmicas de arbitragem

Lance polêmico em Vitória x Porto Vitória. Crédito: Camila Müller

Um gol anulado do Vitória contra o Porto Vitória, nos acréscimos, que seria o do desempate, causou muita reclamação da diretoria e torcedores. O lance aconteceu após um lançamento para a área do Porto Vitória e que o atacante Vinícius cabeceou para as redes. O árbitro Marcos Felipe Machado (CBF) foi chamado ao monitor, pelo árbitro de vídeo Davi Lacerda, e após ver as imagens alegou que houve toque de mão após o cabeceio do atacante alvianil.



A regra diz que se a bola tocar na mão do atacante e entrar no gol, mesmo que seja involuntário, o gol deve ser anulado. Portanto, pelas imagens, o gol foi bem anulado pela arbitragem.

Arbitragem confusa em Vila x Rio Branco

Em outro jogo da rodada, Vilavelhense 1 x 4 Rio Branco, teve uma arbitragem muito confusa de Carlos Henrique Da Mata. Ainda no primeiro tempo, ele mostrou o cartão amarelo para o jogador Guilherme Augusto, do Vilavelhense, após um bate boca com um adversário, mas foi alertado pelo VAR que Guilherme já tinha cartão amarelo e foi obrigado a expulsar o jogador. Nesse lance, uma advertência verbal era o mais indicado.

No início do segundo o jogo ficou paralisado por 10 minutos. O motivo: um problema técnico no VAR quando o árbitro revisava um lance de possível impedimento no gol do Vilavelhense, que foi confirmado. Logo quando a bola voltou a rolar o árbitro foi chamado novamente ao VAR e expulsou o jogador Edmundo do Vilavelhense por dar uma cotovelada em Romarinho do Rio Branco fora da disputa de bola.

No finalzinho do jogo, mais uma intervenção do VAR no jogo. Dessa vez para anular um gol legal do Rio Branco alegando falta no goleiro Matheus Cabral, do Vilavelhense. No entanto, não foi o que as imagens mostraram e o lance foi mal anulado.

