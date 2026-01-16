Serra aproveita expulsões da Desportiva e vira líder do Capixaba

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 21:35
O Serra emplacou vitória sonora para cima da Desportiva Ferroviária na partida inaugural da segunda rodada do Campeonato Capixaba. Com 3 a 0 no placar, gol contra e dois expulsos, a partida agitada no Robertão, nesta sexta-feira, teve tentos de Patrick, Pepeu e Janelson contra, e expulsões de William Simões e Ruan.
Com a vitória expressiva, o Serra assume a liderança do Campeonato Capixaba com 4 pontos, enquanto a Desportiva cai para a quinta colocação. Até o momento, esse foi o único jogo disputado na segunda rodada.
Na próxima terça-feira, a Desportiva abre a terceira rodada em duelo contra o Vilavelhense, às 20h, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. Já o Serra, visita o Real Noroeste no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, na quinta-feira, às 19h.
Em primeira etapa animada, o Serra chegou ao gol em pênalti cobrado por Patrick, e cometido por Willian Simões, que foi expulso no lance. Antes do centroavante tricolor balançar as redes, a Desportiva teve boas chances, mas sofreu com bolas longas e chutes de fora. Nos momentos após o gol, a partida ganhou ares mais calmos e as equipes desaceleraram até irem para o intervalo, com 1 a 0 no placar.
A expulsão de William Simões no primeiro tempo abriu caminho para o aumento na produtividade do Serra. Com um a mais, o Tricolor Serrano pressionou desde o retorno do intervalo e chegou ao segundo gol rapidamente, aos nove minutos da etapa final. Antes disso, o Cobra-Coral já havia balançado as redes com Yuri, mas o lance foi anulado. Aos 14, Janelson fez contra e aumentou mais ainda a vantagem do Tricolor Serrano, que ainda se beneficiou da imprudência de Ruan e ficou com dois a mais em campo, a partir dos 24 minutos. Apesar da vantagem numérica ter aumentado, o 3 a 0 permaneceu até o fim da partida.
