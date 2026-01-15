Home
Forte estreia no Campeonato Capixaba com vitória sobre o Real

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:03

Forte
Forte Crédito: Richard Andrade

O Forte estreou com classe na primeira divisão do Campeonato Capixaba. Jogando fora de casa, o time comandado por Charles de Almeida visitou o Real Noroeste nesta quinta-feira, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e venceu por 2 a 0, com gol surpreendente de Darlan e tento do jovem Hugo Dutra.

Com o triunfo, o Forte chega à segunda posição no Campeonato Capixaba, empatado com o Porto Vitória e atrás apenas da Desportiva Ferroviária. O Real Noroeste, sem pontos somados, fica na última colocação, junto ao Capixaba.

Na segunda rodada, o Forte volta à campo no domingo, para enfrentar o Capixaba, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta, às 18h. Mais cedo, o Real Noroeste vai buscar reencontrar o caminho das vitórias contra o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, às 15h.

O jogo

Real Noroeste x Forte, pelo Campeonato Capixaba
Real Noroeste x Forte, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Derley Ferreira / Real Noroeste FC

Em primeiro tempo parado, o Forte foi para o intervalo com vantagem graças ao chute espetacular de Darlan, responsável pelo único gol da etapa inicial, aos 44 minutos. Antes do tento, pouco se produziu dos dois lados, mas o time estreante na primeira divisão já era dono das melhores oportunidades, com Lazio e Rael. No começo do jogo, os atletas do Real Noroeste pediram uma penalidade que passou por revisão do VAR, mas não foi marcada.

Os últimos 45 minutos de jogo mostraram um crescimento brusco na produtividade das equipes,e consequentemente no número de ações do jogo. Com gol de Hugo Dutra, aos oito minutos do segundo tempo, o Forte teve tranquilidade para controlar o resto do confronto, que teve ainda a expulsão de Jacquison Breno, aos 29. O Real Noroeste tentou apresentar reações e ofereceu perigo, mas não teve sucesso.

