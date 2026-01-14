Futebol Capixaba

Desportiva vence Rio Branco VN na estreia do Campeonato Capixaba

Lekinho, Gilberto e Tiago Moura fizeram os gols do triunfo grená

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 00:19

Desportiva x Rio Branco de Venda Nova, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte

A Desportiva Ferroviária saiu com a vitória no confronto contra o Rio Branco VN, válido pela primeira rodada do Campeonato Capixaba. Após sofrer o primeiro gol da partida, o time grená se reergueu em grande estilo e reverteu o marcador, aplicando placar de 3 a 1 no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Com a vitória, a Tiva toma a liderança do campeonato com três pontos, enquanto o Rio Branco VN cai para a última colocação, com saldo negativo. De acordo com o regulamento, na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

Na sexta-feira, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Serra, às 19h, no dia 16 de janeiro, no estádio Robertão, enquanto o Rio Branco VN encara o Real Noroeste, no domingo, dia 18 de janeiro, às 15h, no Olímpio Perim.

O jogo

Desportiva x Rio Branco de Venda Nova, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte

Mesmo com o Rio Branco VN abrindo o marcador, a Desportiva Ferroviária foi para o intervalo a frente no placar. Com gols de Lekinho e Gilberto para a equipe grená, e de Diego para o Polenteiro, a Tiva virou a partida com jogadas no corredor central, sendo a primeira após passe em profundidade de Tiago Moura, e a segunda em rebote, fruto de chute de Yan Jesus. Durante a etapa inicial, Lekinho, autor do primeiro gol do time de Jardim América, deixou o campo lesionado para a entrada de Gilberto, que marcou o segundo. O gol inaugural, do Rio Branco VN, foi marcado pelo zagueiro Diego em jogada que partiu de um escanteio.

Na segunda etapa, a Tiva seguiu melhor no jogo e ampliou o placar, com gol de pênalti marcado por Tiago Moura. Uma penalidade para o Rio Branco VN foi analisada pelo VAR, mas o juiz optou por não marcar. Durante o tempo final da partida, o Polenteiro cresceu mas não conseguiu refletir seus esforços no resultado.

