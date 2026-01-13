Futebol Capixaba

Campeonato Capixaba começa nesta terça-feira; veja os jogos

Principal competição estadual terá a participação de 10 times

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 02:47

Taça do Campeonato Capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Após a disputa do título da Supercopa dos Campeões, agora chegou a vez do Campeonato Capixaba 2026. A competição, que tem início nesta terça-feira, define os representantes do Espírito Santo nas competições nacionais do ano que vem.

Quais são os times do Campeonato Capixaba 2026?

O Campeonato Capixaba 2026 terá a participação dos oito clubes remanescentes de 2025: Rio Branco-ES e Porto Vitória (atuais campeão e vice), Desportiva Ferroviária e Vitória-ES (últimos semifinalistas), além de Real Noroeste, Rio Branco VN, Vilavelhense e Capixaba. Completam os 10 times o Serra e o Forte FC (atuais campeão e vice da Série B).

Qual será o formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026?

O formato de disputa do Campeonato Capixaba 2026 vai seguir o mesmo adotado desde 2019. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. Nessa fórmula, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.

O formato de disputa foi mantido, mas tem uma novidade para 2026: a volta da vantagem nas quartas de final. Os quatro primeiros colocados, na primeira fase, têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo, além de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas.

O Campeonato Capixaba 2026 vale vaga para quais competições nacionais e regionais?

Com as mudanças promovidas pela CBF, nas competições nacionais e regionais, o número de vagas aumentou para o Espírito Santo. Em reunião entre os clubes e a Federação de Futebol, ficou definida a seguinte distribuição: o futuro campeão estadual vai jogar as Copas do Brasil e Centro-Oeste e a Série D do Brasileirão, todas para 2027. O vice fica apenas com a vaga para a Copa do Brasil.

Capixaba 2026 terá ampliação do uso do VAR Light

A Federação da Futebol (FES) anunciou a ampliação do uso do árbitro de vídeo nos jogos do Campeonato Capixaba 2026. Este ano, o VAR Light será utilizado nas quartas, nas semifinais, nas finais e em todas as partidas das primeiras oito rodadas (apenas os jogos da última rodada não terão o uso da tecnologia, pois acontecem simultaneamente). O recurso é uma versão reduzida do árbitro de vídeo, que contém menos câmeras, menos computadores e menos operadores.

Primeira rodada

Atual bicampeão e maior vencedor da história, o Rio Branco abre o Campeonato Capixaba 2026 contra o Serra. A primeira rodada do Estadual ainda tem: Desportiva x Rio Branco de Venda Nova, Vitória x Vilavelhense, Porto Vitória x Capixaba e Real Noroeste x Forte.

Terça-feira

19h - Rio Branco x Serra

21h30 - Desportiva x Rio Branco de Venda Nova



Quarta-feira

19h - Vitória x Vilavelhense

21h30 - Porto Vitória x Capixaba



Quinta-feira

19h - Real Noroeste x Forte

