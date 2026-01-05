Futebol Capixaba

Rio Branco acerta contratação de meia do Uruguai

Patrcicio Gregorio já passou por Danubio, Nacional, River Plate-URU e Racing-URU

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

Patrício Gregório, novo reforço do Rio Branco Crédito: Rio Branco SAF

Gregorio, meia de 26 anos, foi anunciado por meio das redes sociais e chama a atenção pelos companheiros durante a carreira. Com passagens por times como o Danubio e o Nacional do Uruguai, o novo reforço Capa-Preta já integrou elencos com nomes como D’Alessandro, Egídio e Fernandão, ex-Bahia.

Nos últimos anos, porém, Pato Gregorio, como é chamado, atuou em equipes de menor expressão. O Rio Branco, inclusive, não será a primeira experiência do uruguaio no Brasil, já que em 2023, o meia vestiu a camisa da Tombense, fazendo apenas uma partida, na qual jogou 20 minutos.

Em 2022, no melhor momento da carreira, com a camisa do Racing do Uruguai, Patricio foi campeão da segunda divisão do país, entrando em campo com regularidade e marcando um gol em 23 jogos disputados. O meia retornou ao Uruguai após deixar a Tombense e teve passagens pelo Villa Española e pelo Tacuarembó.

Por meio das redes sociais, o Rio Branco manifestou empolgação com a contratação e deu boas-vindas ao novo jogador.

"Tem gringo no Brancão! O Rio Branco oficializou a contratação do meio-campista uruguaio Patricio Gregorio para a temporada 2026. No Uruguai, o volante de 26 anos tem passagem por Nacional, Racing, River Plate e Danubio. Agora é hora de vestir o manto do Maior do ES e lutar por grandes conquistas! Vamos juntos! ¡Bienvenido!", escreveu o perfil oficial do clube na publicação.

A contratação de Patricio ocorre em semana vital para o Capa-Preta. O clube vai disputar a Supercopa dos Campeões Capixabas contra o Vitória-ES nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro.

