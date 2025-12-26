Rio Branco conquista 39° título capixaba e fica perto do acesso

Retrospectiva

Rio Branco conquista 39º título capixaba e fica perto do acesso

Relembre como foi a temporada do Capa-Preta com informações e fotos

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 04:14

Rio Branco, campeão capixaba de 2025 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Em temporada de consolidação do domínio do Rio Branco-ES no futebol capixaba, o Capa-Preta viveu momentos de ascensão, alerta e de estabilidade. Com grande desempenho na Série D e mais um título estadual para a galeria de troféus, o clube disputou, além do certame nacional e dos torneios estaduais de praxe, a Copa Verde e a Copa do Brasil, com desempenho que não surpreendeu.

Copa Verde

Disputada em paralelo com o Campeonato Capixaba 2025, a Copa Verde durou apenas dois jogos para o Rio Branco. Com duelo local na primeira fase, o embate do alvinegro com o Vitória-ES foi apenas a segunda partida disputada pelo Capa-Preta no ano, e a primeira vitória. O placar de 2 a 1 contou com gols de Vitinho e Matheus Costa, para a equipe vencedora.

Classificado para a segunda fase, o Rio Branco disputou as oitavas de final contra o Goiás, adversário tradicional da região Centro-Oeste. No confronto, a equipe capixaba teve dificuldades e deu adeus à competição após um sonoro 6 a 0.

Campeonato Capixaba

Com início difícil no Campeonato Capixaba e ameaça de rebaixamento, a premissa do fracasso alvinegro em 2025 não parecia distante, além disso, a goleada sofrida para o Goiás, na segunda fase da Copa Verde, foi mais um fator que contribuiu para o clube rever seus caminhos.

A fase inicial do Capixaba foi, talvez, o pior momento do Capa-Preta na temporada. Mesmo sem derrotas significativas, a falta de vitórias atrapalhou a pontuação do alvinegro, que somava apenas 4 pontos nas cinco primeiras rodadas, ainda sob comando de Ricardo Colbachini. O treinador seria demitido, justamente, na partida anterior à primeira vitória do Rio Branco no torneio, conquistada pelo sucessor, Rodrigo Fonseca.

Com Fonseca, a maré virou, e a equipe chegou até a final do campeonato sem sofrer novas derrotas, deixando pelo caminho adversários como a Desportiva Ferroviária, maior rival do Capa-Preta e equipe que liderou a primeira fase em pontos, mais gols feitos e menos gols sofridos. Durante os duelos contra a Tiva, os gols de Braga, nos acréscimos da partida de ida, e de Matheus Costa, decisivo no segundo jogo, ganharam destaque junto da torcida que celebrou, dentro do Engenheiro Araripe, a classificação.

Em meio ao processo de reorganização durante o segundo ano sob comando da SAF, o triunfo sobre a Desportiva Ferroviária na semifinal do estadual, emergiu como ponto de virada para a equipe que terminaria campeã da competição e com uma campanha memorável na Série D.

Nas finais, porém, o Rio Branco reencontraria a derrota, após perder a primeira disputa contra o Porto Vitória, por 1 a 0. A volta, reservaria ao clube um roteiro diferente, e com gols de Bruno Silva e Jacó, o alvinegro consagraria, no Kleber Andrade, o bicampeonato estadual.

Copa do Brasil

Também simultânea ao Campeonato Capixaba, a Copa do Brasil teve participação relâmpago do Rio Branco. Pareado com o Novorizontino, o Capa-Preta não fez boa partida dentro de casa e perdeu por 3 a 1, encerrando rapidamente sua passagem pelo torneio.

Série D

A Série D foi o grande foco do time alvinegro na temporada. Em campanha histórica, o Rio Branco iniciou a disputa com derrota para o Maricá, fora de casa, por 2 a 0, mas conheceu seu primeiro triunfo logo na rodada seguinte, quando recebeu o Boavista e repetiu o placar da primeira rodada, desta vez a favor do Capa-Preta. Após primeira fase tranquila, o time comandado por Rodrigo Fonseca garantiu a classificação na segunda posição do Grupo 6, com 26 pontos.

A classificação fez com que a equipe capixaba enfrentasse, na segunda fase, o Luverdense, terceiro colocado do Grupo 5. O time mato-grossense, porém, fez pouca resistência ao Rio Branco e se despediu da competição eliminado após placar agregado de 3 a 0, com todos os gols saindo na segunda partida, disputada no Espírito Santo. O confronto em terras locais ficou marcado pela confusão generalizada entre as equipes e funcionários dos clubes.

Com o sonho do acesso cada vez mais perto, o Capa-Preta teve como adversário nas quartas de final a Inter de Limeira, tradicional equipe do interior paulista. No duelo de ida, a expulsão de Diego Guerra foi ponto central da partida, que terminou em 1 a 0, com gol de pênalti a favor da Inter. A marcação foi contestada, após o confronto, por torcedores do Rio Branco, que viram a agremiação ser eliminada do torneio na partida de volta, após empate por 0 a 0.

Copa ES

Disputada com elenco alternativo, a Copa Espírito Santo foi encarada como objetivo secundário pela diretoria alvinegra, e o mau-desempenho do clube na competição não gerou instabilidade. Mesmo com pontuação para ir à segunda fase, o Rio Branco foi eliminado na etapa inicial no torneio devido à perda de seis pontos pela escalação irregular do atleta João Pedro, na vitória contra o Sport-ES.

Próximo ano

Em 2026, o Rio Branco vai ter novamente um calendário cheio, e está qualificado para disputar todas as competições disponíveis para uma equipe capixaba. Com vaga garantida na Série D, na Copa do Brasil e na Copa Centro-Oeste, o terceiro ano de comando da SAF do Rio Branco terá o treinador Cícero Júnior à frente da equipe, que disputará, também, o Campeonato Capixaba e a Copa ES.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta