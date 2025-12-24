Futebol Capixaba

Rio Branco lança nova camisa para temporada 2026

Modelo produzido pela Kappa está à venda

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 01:13

Rio Branco-ES revela nova camisa para a temporada 2026; veja fotos Crédito: Rio Branco SAF

O Rio Branco revelou nesta terça-feira, véspera de natal, a nova camisa para a temporada 2026. Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional uniforme capa-preta será produzido pela marca italiana Kappa. O modelo já está disponível para compra.

Na nova versão da camisa, as tradicionais listras brancas chegam mais largas e em maior quantidade, remetendo aos primeiros uniformes utilizados há um século. O modelo também se aproxima aos utilizados nas décadas de 1970 e 1980. Outra novidade é a inclusão de listras nas mangas, um pedido antigo da torcida capa-preta.

"A camisa listrada é uma tradição que teve o Rio Branco como um dos pioneiros já no início do Século 20. É um modelo característico que representa muito o clube, por isso trouxemos essa homenagem à tradição que atravessa gerações. A camisa atende a diversos pedidos dos torcedores e está muito bonita", afirmou o CEO do Rio Branco SAF, Renato Antunes.

Locais de venda e o preço da nova camisa do Rio Branco

A nova camisa do Rio Branco está à venda pela internet e nas lojas Ademar Cunha de Cariacica, Vila Velha, Serra e Guarapari. Nos próximos dias, também estará disponível no site do clube. O preço é de R$ 279,90, com desconto de até 20% para sócios-torcedores.

