Futebol Capixaba

Rio Branco perde para Flamengo-SP na estreia da Copinha

Time capixaba atuou o segundo tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Breno Melo, no fim da primeira etapa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:27

Flamengo-SP x Rio Branco (Copinha) | 1ª rodada Crédito: Diogo Queiroz/ Rio Branco

Assim como o Forte, o Rio Branco-ES teve um jogador expulso, ainda no primeiro tempo, e foi derrotado na estreia da Copinha 2026. Na tarde deste sábado, o meia Breno Melo recebeu dois cartões amarelos e Capa-Preta perdeu por 1 a 0 para o Flamengo-SP, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, sede do Grupo 28.

Com o resultado do jogo de abertura, o Flamengo-SP somou os três primeiros pontos e aparece na liderança do Grupo 28. Derrotado, o Rio Branco-ES não soma pontos e ocupa a lanterna. Mais tarde, Vitória-BA e Capivariano fazem o outro jogo da chave.

O Grupo 28 da Copinha 2026 prossegue na terça-feira, com os jogos da segunda rodada. Às 12h45, o Flamengo-SP enfrenta o Capivariano, e, mais tarde, às 15h, o Rio Branco-ES pega o Vitória-BA. Todos os jogos da chave acontecem no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

O jogo

Flamengo-SP x Rio Branco (Copinha) | 1ª rodada Crédito: Diogo Queiroz/ Rio Branco

Flamengo-SP e Rio Branco-ES fizeram um primeiro tempo equilibrado e sem gols, com poucas chances claras de gol e muita disputa no meio-campo. O time paulista reclamou de dois possíveis pênaltis ainda nos minutos iniciais, mas a arbitragem mandou o jogo seguir, enquanto o Rio Branco tentou arriscar em finalizações de fora da área, parando em boas intervenções do goleiro Matheus Roger. Nos minutos finais, o time capixaba ficou em desvantagem numérica, com a expulsão do meia Breno Melo, que recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura.

Com um jogador a mais, o Flamengo-SP adiantou a marcação no segundo tempo, passou a pressionar a saída de bola do Rio Branco-ES e construiu a vitória aos 13 minutos, quando Tiaguinho fez o passe de primeira e Rhaul finalizou cruzado para abrir o placar. Mesmo em desvantagem numérica, o time capixaba tentou reagir, criou boas chances com Gabriel Ramos e Wendell, mas parou em grandes defesas do goleiro Matheus Roger. Nos minutos finais, o Rubro-Negro administrou o resultado, ainda desperdiçou oportunidades para ampliar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta