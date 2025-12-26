Home
>
Futebol Capixaba
>
Real e Rio Branco são os melhores capixabas no Ranking da CBF

Real e Rio Branco são os melhores capixabas no Ranking da CBF

Disputa considera desempenhos dos times, nas últimas cinco temporadas, apenas em torneios nacionais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:33

Rio Branco x Real Noroeste
Rio Branco x Real Noroeste Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, a edição 2026 do seu Ranking Nacional de Clubes. Entre os 235 times listados, aparecem sete do Espírito Santo. O Real Noroeste segue como o melhor capixaba ranqueado, porém caiu da 78ª para a 96ª colocação geral, agora com 754 pontos.

Recomendado para você

Disputa considera desempenhos dos times, nas últimas cinco temporadas, apenas em torneios nacionais

Real e Rio Branco são os melhores capixabas no Ranking da CBF

Relembre como foi a temporada do Capa-Preta com informações e fotos

Rio Branco conquista 39° título capixaba e fica perto do acesso

Veja como foi a temporada da modalidade no Espírito Santo

Prosperidade assume protagonismo no futebol feminino no ES

A posição de "melhor clube do Estado", considerando os resultados obtidos entre 2021 e 2025, em competições da CBF, foi conquistada pelo Real com as classificações para a segunda fase da Copa do Brasil e mata-mata da Série D do Brasileirão, em 2022 e 2024.

O segundo capixaba melhor posicionado no ranking é o Rio Branco-ES. O Capa-Preta foi o que registrou o maior crescimento, entre os clubes locais, saindo 186º para a 112ª colocação, com 536 pontos. A ascensão do Brancão passa pelas participações na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão deste ano.

Na sequência aparece o Rio Branco VN, que também subiu no ranking e agora é o 147º. O time de Venda Nova do Imigrante avançou para a segunda fase da Copa do Brasil 2025 e o resultado foi determinante para o clube ganhar 55 posições.

Por fim, outro ponto positivo a se destacar para o futebol capixaba é a presença do Porto Vitória no Ranking da CBF. Em 2025, o Verdão da Capital disputou a Série D pela primeira vez em sua história e conquistou 255 pontos, que o deixa à frente de Vitória-ES e Serra.

Os capixabas no Ranking da CBF

  • 96º Real Noroeste - 754 pontos (era 78º, em 2025)
  • 112º Rio Branco-ES - 536 pontos (era 186º, em 2025)
  • 147º Rio Branco VN - 326 pontos (era 202º, em 2024)
  • 149º Nova Venécia - 320 pontos (era 128º, em 2025)
  • 161º Porto Vitória - 255 pontos (não estava ranqueado, em 2024)
  • 173º Vitória-ES - 228 pontos (era 136º, em 2025)
  • 178º Serra - 204 pontos (era 153º, em 2025)

Como funciona o Ranking da CBF?

O ranking da CBF é atualizado anualmente e leva em conta o desempenho dos clubes em competições nacionais e regionais nos últimos cinco anos. As competições mais recentes têm peso maior na contagem, beneficiando times que apresentaram bons resultados no último ciclo.

Além de medir o desempenho esportivo, o ranking é utilizado como critério de classificação para torneios como a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Também influencia os valores das cotas de participação na Copa do Brasil e define os cabeças de chave nos sorteios das competições nacionais.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais