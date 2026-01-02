Futebol Capixaba

Forte sofre derrota para o Mirassol na estreia da Copinha

Time que tem parceria com o Ipiranga de Afonso Cláudio faz bom jogo, mas sente a expulsão, ainda no primeiro tempo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:15

Mirassol x Forte, pela Copinha 2026 Crédito: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Em sua segunda participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Forte FC sofreu uma derrota na estreia. Na tarde desta sexta-feira, o time que tem parceria com o Ipiranga de Afonso Cláudio perdeu para o Mirassol, por 2 a 1. Luiz Fernando e Felipinho fizeram os gols do time paulista e Hugo Dutra descontou para os capixabas, no jogo do Grupo 4, disputado no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo.

Com o resultado do jogo de abertura, o Mirassol somou os três primeiros pontos e aparece na liderança do Grupo 4. Derrotado, o Forte não soma pontos e ocupa a lanterna. Mais tarde, Sport e Linense fazem o outro jogo da chave.

O Grupo 4 da Copinha 2026 prossegue na segunda-feira, com os jogos da segunda rodada. Às 18h30, o Mirassol enfrenta o Linense, e, mais tarde, às 20h45, o Forte pega o Sport. Todos os jogos da chave acontecem no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo.

O jogo

O Mirassol começou melhor e dominou o primeiro tempo, com mais posse e pressão desde o início. O Forte respondeu em cabeceio de Juba, defendido por Kayky, e teve boa chance com Sandrinho aos 30. Aos 32, Ricardo foi expulso, e no lance seguinte Luiz Fernando marcou em jogada ensaiada de falta.

Na etapa final, o Leão Caipira ampliou a vantagem logo no início, com Felipinho, que aproveitou erro na saída de bola do Forte para marcar o segundo gol, mas viu a equipe capixaba reagir rapidamente, diminuindo com Hugo Dutra, após lançamento em profundidade. Mesmo com um jogador a mais, o time paulista encontrou dificuldades para manter o domínio, enquanto o Forte cresceu na partida, passou a trocar passes e pressionou em busca do empate. Nos minutos finais, o Mirassol administrou o resultado e até poderia ter ampliado, mas o resultado terminou mesmo em 2 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta