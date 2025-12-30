Retrospectiva

Desportiva completa 9 anos sem títulos, mas vai jogar a Copa do Brasil, em 2026

Locomotiva Grená faz boas campanhas no Capixaba e na Copa ES, porém para nas semifinais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:58

Em 2025, a Desportiva enfrentou o Santos, de Neymar Crédito: Vitor Jubini/ A Gazeta

Apesar do ano ter sido frustrante, por somar mais uma temporada sem comemorar títulos, em 2025 a Desportiva Ferroviária alcançou um dos seus objetivos: retornar às competições nacionais. Em 2026, a Tiva vai jogar a Copa do Brasil, por conta da sua grande campanha no Campeonato Capixaba.

Campeonato Capixaba

Na principal competição local da temporada de 2025, a Locomotiva Grená fez primeira fase inquestionável. Com dezesseis gols marcados e apenas três sofridos, a equipe comandada por Rodrigo César encantou o Estado, e viu a boa fase se manter após derrotar o Vilavelhense nos dois jogos das quartas de final, com placar agregado de 6 a 2, e dar continuidade à sequência invicta.

A desilusão veio, porém, logo na fase seguinte, quando a sucessão de jogos sem perder chegou ao fim e a equipe foi derrotada e eliminada dentro do Engenheiro Araripe, para o Rio Branco, após ver o jogo da ida terminar em empate com gol sofrido nos acréscimos.

Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco Crédito: Reprodução TVE

Copa Espírito Santo

Depois de conhecer sua primeira derrota na temporada no confronto com o Capa-Preta, a Desportiva escorregou novamente na partida de estreia da Copa Espírito Santo, e saiu derrotada do embate com o Real Noroeste por 2 a 1, na rodada inaugural. Poucas rodadas depois, porém, a torcida grená teria motivos para celebrar novamente, já que no reencontro entre a Tiva e o Rio Branco, na quarta rodada do certame, o time de Cariacica teve sua “vingança” contra o algoz garantida na goleada por 4 a 0.

Mesmo distante do mesmo nível de performance do início do ano, a equipe alcançou as semifinais da Copa ES com certa segurança, após eliminar o Rio Branco VN nas quartas. No jogo de ida da semifinal, contra o Porto Vitória, o placar magro de 1 a 0 foi suficiente para a Locomotiva Grená sair vitoriosa. A volta, porém, revisitaria traumas antigos, e de virada a Desportiva sofreu derrota dura para o Verdão da Capital, por 2 a 1. O placar obrigou que a decisão do finalista fosse para as penalidades, e com erros de Weslen, Chrismar e Vitinho Souza, o time treinado por Rodrigo César daria adeus à segunda e última competição oficial do ano.

Porto Vitória x Desportiva - Volta da Semifinal da Copa ES 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória Cup e confusão interna

Durante a disputa da Copa ES, outro torneio, dessa vez amistoso, envolveu a Desportiva Ferroviária. Anfitrião da Vitória Cup 2025, o clube disputou partidas contra Defensa y Justicia e Banfield em junho, e sofreu derrotas para a dupla argentina, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. O time de Jardim América esteve em campo, ainda, mais uma vez pela competição, em duelo realizado no dia 10 de julho contra o Santos. Na ocasião, a presença de Neymar atraiu olhos para o confronto que terminaria com gol do craque e vitória do Peixe por 3 a 1.

A participação no certame reacendeu discussões e cobranças dos torcedores da Tiva em relação ao pagamento de salários dos atletas e funcionários do clube, problema que assolou grande parte do ano da equipe. A confusão interna e política da agremiação foi, aliás, uma das questões principais que cercaram a Desportiva no ano. Com exigências vindas das arquibancadas por avanços nos projetos de SAF, o clube anunciou ao fim do ano mais um capítulo de sua longa história de reestruturação: a saída do antigo grupo de transição, chefiado por Gabriel Venturim, e a entrada da nova cúpula gestora comandada por Vinicius Domingues, empresário idealizador da Vitória Cup.

Vaga na Copa do Brasil

Após as quedas nas semifinais do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária iria encarar mais um fim de ano melancólico. No entanto, a maior vitória do clube grená, em 2025, viria após desfazer do elenco e entrar em recesso.

No fim de setembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma série de mudanças em suas competições, entre elas a ampliação do número de equipes. E foi neste ponto que a Tiva foi beneficiada. Terceira colocada no Estadual, a Locomotiva ficou com a terceira vaga do Espírito Santo na Copa do Brasil de 2026. Com isso, o time grená vai voltar a disputar uma competição nacional após nove anos.

Próximo ano

Para 2026, a Desportiva Ferroviária novamente será comandada pelo técnico por Rodrigo César. O time grená já está à disposição do treinador, e vem realizando trabalhos físicos, técnicos e táticos em diversos cenários e localidades, mas principalmente em Guarapari. A Locomotiva Grená busca impedir que o atual jejum de títulos complete uma década.

