Home
>
Futebol Capixaba
>
Desportiva completa 9 anos sem títulos, mas vai jogar a Copa do Brasil, em 2026

Desportiva completa 9 anos sem títulos, mas vai jogar a Copa do Brasil, em 2026

Locomotiva Grená faz boas campanhas no Capixaba e na Copa ES, porém para nas semifinais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:58

Com boa atuação de Neymar, o Santos venceu a Desportiva no Kleber Andrade pela Vitória Cup
Em 2025, a Desportiva enfrentou o Santos, de Neymar Crédito: Vitor Jubini/ A Gazeta

Apesar do ano ter sido frustrante, por somar mais uma temporada sem comemorar títulos, em 2025 a Desportiva Ferroviária alcançou um dos seus objetivos: retornar às competições nacionais. Em 2026, a Tiva vai jogar a Copa do Brasil, por conta da sua grande campanha no Campeonato Capixaba.

Recomendado para você

Locomotiva Grená faz boas campanhas no Capixaba e na Copa ES, porém para nas semifinais

Desportiva completa 9 anos sem títulos, mas vai jogar a Copa do Brasil, em 2026

Apesar do aumento de público neste ano, 69 jogos tiveram menos de 100 pagantes, o que equivale a 38,3% de todas as partidas realizadas na temporada

Em 2025, mais de um terço dos jogos no ES foram disputados em estádios esvaziados

Investimento tem como objetivo atender às exigências da Lei Geral do Esporte

Kleber Andrade terá sistema de reconhecimento facial

Campeonato Capixaba

Na principal competição local da temporada de 2025, a Locomotiva Grená fez primeira fase inquestionável. Com dezesseis gols marcados e apenas três sofridos, a equipe comandada por Rodrigo César encantou o Estado, e viu a boa fase se manter após derrotar o Vilavelhense nos dois jogos das quartas de final, com placar agregado de 6 a 2, e dar continuidade à sequência invicta.

A desilusão veio, porém, logo na fase seguinte, quando a sucessão de jogos sem perder chegou ao fim e a equipe foi derrotada e eliminada dentro do Engenheiro Araripe, para o Rio Branco, após ver o jogo da ida terminar em empate com gol sofrido nos acréscimos.

Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco
Lance polêmico no jogo entre Desportiva e Rio Branco Crédito: Reprodução TVE

Copa Espírito Santo

Depois de conhecer sua primeira derrota na temporada no confronto com o Capa-Preta, a Desportiva escorregou novamente na partida de estreia da Copa Espírito Santo, e saiu derrotada do embate com o Real Noroeste por 2 a 1, na rodada inaugural. Poucas rodadas depois, porém, a torcida grená teria motivos para celebrar novamente, já que no reencontro entre a Tiva e o Rio Branco, na quarta rodada do certame, o time de Cariacica teve sua “vingança” contra o algoz garantida na goleada por 4 a 0.

Mesmo distante do mesmo nível de performance do início do ano, a equipe alcançou as semifinais da Copa ES com certa segurança, após eliminar o Rio Branco VN nas quartas. No jogo de ida da semifinal, contra o Porto Vitória, o placar magro de 1 a 0 foi suficiente para a Locomotiva Grená sair vitoriosa. A volta, porém, revisitaria traumas antigos, e de virada a Desportiva sofreu derrota dura para o Verdão da Capital, por 2 a 1. O placar obrigou que a decisão do finalista fosse para as penalidades, e com erros de Weslen, Chrismar e Vitinho Souza, o time treinado por Rodrigo César daria adeus à segunda e última competição oficial do ano.

Porto Vitória x Desportiva - Volta da Semifinal da Copa ES 2025
Porto Vitória x Desportiva - Volta da Semifinal da Copa ES 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória Cup e confusão interna

Durante a disputa da Copa ES, outro torneio, dessa vez amistoso, envolveu a Desportiva Ferroviária. Anfitrião da Vitória Cup 2025, o clube disputou partidas contra Defensa y Justicia e Banfield em junho, e sofreu derrotas para a dupla argentina, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente. O time de Jardim América esteve em campo, ainda, mais uma vez pela competição, em duelo realizado no dia 10 de julho contra o Santos. Na ocasião, a presença de Neymar atraiu olhos para o confronto que terminaria com gol do craque e vitória do Peixe por 3 a 1.

A participação no certame reacendeu discussões e cobranças dos torcedores da Tiva em relação ao pagamento de salários dos atletas e funcionários do clube, problema que assolou grande parte do ano da equipe. A confusão interna e política da agremiação foi, aliás, uma das questões principais que cercaram a Desportiva no ano. Com exigências vindas das arquibancadas por avanços nos projetos de SAF, o clube anunciou ao fim do ano mais um capítulo de sua longa história de reestruturação: a saída do antigo grupo de transição, chefiado por Gabriel Venturim, e a entrada da nova cúpula gestora comandada por Vinicius Domingues, empresário idealizador da Vitória Cup.

Vaga na Copa do Brasil

Após as quedas nas semifinais do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária iria encarar mais um fim de ano melancólico. No entanto, a maior vitória do clube grená, em 2025, viria após desfazer do elenco e entrar em recesso.

No fim de setembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu uma série de mudanças em suas competições, entre elas a ampliação do número de equipes. E foi neste ponto que a Tiva foi beneficiada. Terceira colocada no Estadual, a Locomotiva ficou com a terceira vaga do Espírito Santo na Copa do Brasil de 2026. Com isso, o time grená vai voltar a disputar uma competição nacional após nove anos.

Próximo ano

Para 2026, a Desportiva Ferroviária novamente será comandada pelo técnico por Rodrigo César. O time grená já está à disposição do treinador, e vem realizando trabalhos físicos, técnicos e táticos em diversos cenários e localidades, mas principalmente em Guarapari. A Locomotiva Grená busca impedir que o atual jejum de títulos complete uma década.

Leia mais

Imagem - Serra alcança objetivo e retorna à elite como campeão

Serra alcança objetivo e retorna à elite como campeão

Imagem - Desportiva lança novas camisas para a temporada 2026

Desportiva lança novas camisas para a temporada 2026

Imagem - Jhonathan Marino se destaca em jogo-treino Desportiva

Jhonathan Marino se destaca em jogo-treino Desportiva

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais