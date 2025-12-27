Retrospectiva

Serra alcança objetivo e retorna à elite como campeão

Relembre como foi a temporada do Cobra-Coral com informações e fotos

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 03:02

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Com objetivo claro de retornar à elite do futebol capixaba, o ano 2025 do Serra foi pacato, e sem muitos obstáculos até o objetivo de subir de divisão. Dono de superioridade clara perante as outras equipes do Campeonato Capixaba Série B, o Cobra Coral impôs, após difícil Copa ES, uma sequência de nove vitórias em dez jogos, com destaque para goleadas diante de adversários como Sport-ES, Pinheiros e GEL.

Copa Espírito Santo

No primeiro torneio disputado pela equipe do Tricolor Serrano em 2025, a equipe, comandada à época por Vitor Torrezani, teve início animador, com vitória fora de casa sobre o Capixaba e empate eletrizante em 3 a 3 contra o Rio Branco, atual campeão estadual.

Não demorou muito, porém, para as coisas começarem a desandar para o Serra, que sofreu com uma dura sequência de quatro derrotas. O clube ensaiou um retorno à boa fase poucas rodadas depois, com a goleada aplicada por 7 a 0, contra o Linhares, e chegou a conseguir a classificação para o mata-mata. No entanto, o desempenho na segunda fase foi insuficiente, e o Cobra-Coral deu adeus à competição após perder ambos os duelos contra o Porto Vitória, nas quartas de finais.

Serra enfrentou o Rio Branco na primeira fase da Copa Espírito Santo Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Capixaba Série B

Para a disputa da segunda divisão, o Serra firmou uma parceria com o Vitória-ES. Fazia parte do acordo o empréstimo de oito jogadores que haviam conquistado a Copa ES, além do treinador Rafael Soriano. Com a chegada de nomes como Carlos Vitor, Abuda, Magatão, Foguete e João Paulo, o Cobra-Coral dominou completamente os adversários, com placares elásticos e apenas uma derrota, no duelo contra o Estrela do Norte, ainda na primeira fase.

Com saldo positivo de 20 gols, o Tricolor Serrano chegou às semifinais do torneio confortável e pronto para enfrentar o Linhares. Sem sustos, a equipe confirmou o acesso em placar agregado de 5 a 2. O Serra pôde ainda comemorar novamente quando garantiu o título do certame no embate final da temporada, contra o Forte, com o gol que garantiu a taça saindo dos pés de João Paulo, que se sagrou artilheiro do ano no futebol capixaba.

Serra eliminou o Linhares nas semifinais da Série B Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Próximo ano

Para 2026, o Serra chega ao nível mais alto do futebol capixaba com Leomir Constanço à beira do campo. O novo treinador terá elenco bem diferente do time que atuou na reta final de 2025, com Vini, João Paulo, Tony e Magatão como principais baixas. A agremiação já anunciou alguns nomes para a próxima temporada e deve seguir no mercado.

