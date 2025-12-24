Futebol

Prosperidade assume protagonismo no futebol feminino no ES

Veja como foi a temporada da modalidade no Espírito Santo

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 01:17

Prosperidade, bicampeão capixaba feminino Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O futebol feminino capixaba viveu um ano especial em 2025, com o Prosperidade assumindo o protagonismo nas principais competições. O time de Vargem Alta foi o representante do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, também disputou a Copa do Brasil Feminina, além de conquistar o segundo título consecutivo do Campeonato Capixaba Feminino. A temporada consolidou o clube como a atual força da modalidade no estado.

Classificação e estreias em torneios nacionais

No cenário nacional, o Prosperidade fez sua estreia na Série A-3 do Brasileirão e integrou o Grupo 8, ao lado de Doce Mel e Atlético de Alagoinhas, ambos da Bahia, e Juventude de Estância, de Sergipe. A equipe começou com vitória sobre o Juventude, gol de Bruna em cobrança de pênalti, mas acabou eliminada na fase de grupos após derrota para o Doce Mel, que avançou com melhor saldo de gols. Apesar da eliminação precoce, a participação foi marcada como a primeira experiência do clube em uma competição da CBF.

Na Copa do Brasil Feminina, o Prosperidade escreveu uma das páginas mais marcantes do futebol capixaba em 2025. Jogando fora de casa, superou o Operário-MT, com golaço de Bruna e defesa de pênalti da goleira Camila nos minutos finais. O feito garantiu vaga na segunda fase e manteve vivo o sonho de uma campanha histórica. No entanto, a equipe parou diante do Mixto-MT, não conseguindo alcançar a inédita classificação à terceira fase da competição.

Prospê bicampeão capixaba

No âmbito estadual, o Campeonato Capixaba Feminino contou com oito clubes e repetiu o formato de turno único na primeira fase, seguido por semifinais e final em jogos de ida e volta. O Prosperidade construiu vantagem na decisão ao golear o FC Estadual por 4 a 1 na ida. Na volta, foi derrotado por 2 a 0, mas levantou a taça graças ao placar agregado (assista), conquistando o bicampeonato e garantindo, novamente, vaga para a Série A-3 e para a Copa do Brasil de 2026.

Com a temporada, o Prosperidade consolidou-se como a atual referência no futebol feminino do Espírito Santo, não apenas pelo bicampeonato estadual, mas também pelo protagonismo em torneios nacionais. Mesmo sem campanhas longas, a equipe demonstrou evolução, competitividade e deu visibilidade à modalidade no estado, abrindo caminho para novos desafios em 2026.

