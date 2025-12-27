Futebol Capixaba

Desportiva lança novas camisas para a temporada 2026

Modelos produzido pela Icone ainda não estão à venda

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 02:02

Desportiva Ferroviária revela nova camisa para a temporada 2026 Crédito: A Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária revelou nesta sexta-feira as novas camisas para a temporada 2026. Os tradicionais uniformes grená e branco continuam sendo produzidos pela marca capixaba Ícone Sports. Os dois modelos ainda não estão disponíveis para venda.

As novas versões das camisas da Tiva mantêm a identidade do clube, mas esse ano com uma novidade: homenageiam o Estádio Engenheiro Araripe, que completa 60 anos de inauguração no próximo dia 16 de janeiro.

Desportiva Ferroviária revela nova camisa para a temporada 2026 Crédito: A Desportiva Ferroviária

A camisa 1, grená, traz texturas geométricas em baixo relevo inspirada nos símbolos do clube. O modelo conta com gola polo com botão e aspecto retrô, resgatando as camisas clássicas que marcaram diferentes gerações no Araripe, além de detalhes em branco nas mangas, reforçando identidade e equilíbrio visual.

A camisa 2, branca, segue o padrão da principal. Ambos modelos ainda trazem um patch comemorativo exclusivo dos 60 anos do Estádio Engenheiro Araripe, aplicado na barra e na parte posterior da gola, na altura da nuca.

Desportiva Ferroviária revela nova camisa para a temporada 2026 Crédito: A Desportiva Ferroviária

Locais de venda e o preço das novas camisas da Desportiva

No comunicado oficial, a Desportiva Ferroviária informou que nos próximos dias será aberta a pré-venda das novas camisas. Elas estarão disponíveis para compra online pelos canais oficiais do clube, na loja parceira Baú do Cabeleira e também em dias de jogos com mando de campo grená. A Tiva não revelou os preços dos seus novos mantos.

