Vitória conquista penta da Copa ES e volta à Série D

Veja como foi a temporada vitoriosa do Alvianil de Bento Ferreira

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 03:26

Vitória comemora título da COpa ES contra o POrto Vitória no Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Há seis anos, o Vitória assume o protagonismo e ao menos chega às semifinais das competições estaduais. Em 2025, não foi diferente. Além de se tornar o maior campeão da história da Copa Espírito Santo, o Alvianil de Bento Ferreira também garantiu a vaga para jogar o Campeonato Brasileiro Série D, na temporada que começa neste dia 1º de janeiro.

Copa Verde

Para o Vitória-ES, a Copa Verde durou apenas um jogo. Na partida única, válida pela primeira fase, o Alvianil enfrentou o arquirrival Rio Branco-ES. Mesmo atuando em casa, no Salvador Costa, com a força da sua torcida, o time de Bento Ferreira saiu de campo derrotado, pelo placar de 2 a 1 (assista), e se despediu da competição regional.

Campeonato Capixaba

Embora tenha iniciado a competição emplacando quatro partidas sem vencer, o Vitória-ES se reergueu e alcançou as semifinais. Após jejum, o então atual técnico Gustavo Rodrigues foi demitido e Rafael Soriano assumiu o comando no mesmo dia.

Com a chegada de Soriano, o Alvianil alcançou uma vitória em três partidas e chegou na última rodada precisando vencer para se salvar do rebaixamento. Implacável, o time de Bento Ferreira goleou o Nova Venécia, por 5 a 1, avançou ao mata-mata e ainda rebaixou o Leão.

Nas quartas de final, o Rio Branco VN foi o adversário do Vitória na busca pelo título. Após dois empates, a decisão foi para os pênaltis. Mesmo fora de casa, o Alvianil derrotou o Tricolor Polenteiro, por 4 a 3, e chegou mais uma vez às semifinais.

No entanto, o adversário da vez era o Porto Vitória, que teve uma trajetória semelhante dentro do Estadual. Na ida, disputada no Kleber Andrade, o Vitória-ES venceu por 1 a 0. Com o resultado, era necessário apenas um empate, em casa, para avançar às finais. Porém, o Alvianil foi dominado em seu território, sofreu uma dolorosa derrota por 2 a 0 (assista), e se despediu da competição. A eliminação também foi o último jogo oficial da carreira do meia-atacante Edinho.

Copa Espírito Santo

Marcando um início e final diferente do Campeonato Capixaba, a Copa Espírito Santo foi a competição do ano para o Alvianil. Com um começo impressionante, o clube perdeu apenas um jogo e terminou a primeira fase com a melhor campanha.

Nas quartas e semifinais, o clube passou por Vilavelhense e Real Noroeste, e mais uma vez chegou à final do torneio estadual. Na disputa pelo título, novamente o Porto Vitória atravessou o caminho do Alvianil. Ao contrário do Campeonato Capixaba, na Copa ES o desfecho foi diferente. No jogo único, o Vitória não deu chances, venceu por 3 a 1 (assista) e conquistou a quinta taça da competição, se tornando o maior campeão da história.

Próximo Ano

Em 2026, o Vitória-ES terá um calendário cheio, disputando a Supercopa dos Campeões Capixabas, o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo. Além disso, o Alvianil estará novamente na Série D, vaga conquistada com o título da Copa ES.

