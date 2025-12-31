Retrospectiva

Porto faz estreia nacional e fica perto da 'dupla coroa' capixaba

Veja como foi a temporada 2025 do Verdão da Capital

Porto Vitória, vice-campeão capixaba em 2025 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O ano de 2025 chegou ao fim e confirmou que o Porto Vitória, hoje, é uma das grandes forças do futebol capixaba. Na temporada, o Verdão da Capital disputou pela primeira vez, em sua história, uma competição nacional e ainda ficou muito perto de conquistar dupla coroa local. Porém, amargou os vices no Campeonato Capixaba e na Copa Espírito Santo.

Campeonato Capixaba

Antes mesmo do início da competição, o Verdão da Capital chegou a ser apontado como um dos favoritos ao título, entretanto fez uma primeira fase irregular. O Porto empatou nas três primeiras rodadas, foi derrotado pelo Capixaba e conquistou a primeira vitória apenas no quinto jogo. O que poderia ser um pontapé para uma arrancada, voltou a ser um pesadelo ao clube com mais três derrotas respectivas.

A uma rodada do fim da primeira fase, o Porto se encontrava na zona de rebaixamento e os péssimos resultados provocaram trocas no comando do time: saiu Fábio Brostel e chegou Rodrigo Chagas. Mesmo com 88% de chances de ser rebaixado, o Alviverde contrariou as probabilidades. O time venceu o Rio Branco VN, em Venda Nova, contou com a combinação de resultados necessária e conseguiu avançar para o mata-mata.

Após o susto, o Porto passou o Real Noroeste e garantiu vaga nas semifinais. Um adversário conhecido vinha à tona, o Vitória-ES. Na ida, o time sofreu a primeira derrota desde a chegada de Rodrigo Chagas. Em desvantagem, o Verdão precisava vencer o Alvianil por pelo menos dois gols de diferença para avançar à decisão. Entretanto, o Porto não só superou o Vitória-ES, mas também se superou vencendo o rival por 2 a 0 e se classificou às finais.

No entanto, a felicidade pela inédita classificação às finais do Estadual e pela vaga na Copa do Brasil 2026 foi interrompida por uma tragédia. No pós-jogo, ainda no vestiário do estádio, o auxiliar técnico Nilmar Filho sofreu um infarto. A morte do membro da comissão abalou o clube e ocasionou o adiamento da decisão.

Nilmar Filho, auxiliar-técnico do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória/Divulgação

Pela primeira vez em sua história, o clube fundado em 2014 estava decidindo o título do Campeonato Capixaba e enfrentaria o centenário Rio Branco-ES. Na decisão, o Verdão da Capital saiu na frente por 1 a 0 na partida de ida, precisando apenas de um empate para conquistar o título inédito. Porém, na volta, o Verdão acabou sofrendo dois gols e ficou com o vice-campeonato.

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de Crédito: Vitor Jubini

Campeonato Brasileiro Série D

O Porto Vitória viveu, em 2025, sua primeira experiência em competições nacionais, disputando o Campeonato Brasileiro Série D com uma campanha marcada pela oscilação do clube. Após os cinco primeiros jogos, o Porto estava na lanterna do Grupo 6, com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Diante deste cenário, a Diretoria optou por realizar o desligamento do técnico Rodrigo Chagas, embora estivesse fazendo boa campanha na Copa Espírito Santo. Dois dias após o comunicado, João Burse era anunciado como novo comandante da equipe em meio a um cenário de pressão e sem vitórias empolgantes.

Sob nova direção, o Porto reagiu no returno, venceu o Boavista duas vezes seguidas, entrou no G-4 e voltou a sonhar com a classificação. No entanto, tropeços em confrontos diretos, como os empates com Maricá e Água Santa e as derrotas para Portuguesa e Rio Branco-ES, recolocaram o time em situação delicada.

Mesmo chegando às rodadas finais com chances mínimas, o Verdão ainda venceu o Pouso Alegre por 3 a 0 e foi à última rodada dependendo de uma vitória, mas o empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu decretou a eliminação. Ao fim da fase de grupos, o Porto Vitória somou 16 pontos, terminando na sexta colocação do Grupo 6.

Porto Vitória e Nova Iguaçu Crédito: @clickmj

Copa Espírito Santo

Simultaneamente ao Campeonato Brasileiro Série D, o Porto Vitória disputou a Copa Espírito Santo. Mesmo usando um time alternativo, o Verdão começou fazendo uma boa campanha e invicto após cinco rodadas, com o melhor ataque, melhor defesa e presente na vice-liderança. No entanto, o bom desempenho não era o mesmo na Série D, o que resultou no desligamento do técnico Rodrigo Chagas.

Com o novo comando do João Burse, os bons resultados continuaram vindo, tanto que já na sétima rodada, o Porto garantiu a vaga para as quartas de finais de forma antecipada. Avançando ao mata-mata, o Verdão venceu o Serra tanto na ida quanto na volta. Nas sêmis, encontrou a Desportiva e perdeu fora de casa por 1 a 0 na ida. Já na volta, levou o confronto aos pênaltis e garantiu a classificação para a decisão.

Na finalíssima, encontrou o velho conhecido Vitória-ES, o qual eliminou nas sêmis do Campeonato Capixaba 2025 e conquistou o título inédito da Copa Espírito Santo em 2024. Os dois clubes com as melhores campanhas da competição, porém apenas um poderia sair como vencedor e desta vez, após tantas decisões, foi o Vitória.

Vitória vence o Porto Vitória por 3 a 1 e conquista a Copa Espírito Santo 2025 Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta

Próximo ano

Apesar de encerrar o ano sem títulos, o Porto Vitória garantiu vagas para disputar competições da CBF. Com o vice no Campeonato Capixaba, o Verdão vai jogar a milionária Copa do Brasil. Com a segunda colocação na Copa Espírito Santo, o time de João Burse estará na próxima edição da Copa Verde, que em 2026 terá um formato diferente. Além dos torneios nacional e regional, o Porto ainda estará novamente no Campeonato Estadual e na Copa ES.

