Ex-jogador e treinador, Mauro Soares morre aos 57 anos

Informação da morte foi confirmada por seu amigo e ex-atacante Mário Matador

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:41

Mauro Soares
Mauro Soares Crédito: Henrique Montovanelli

O futebol capixaba encerra o ano de luto. Nesta quarta-feira, o ex-jogador e treinador Mauro Soares faleceu vítima de infarto, aos 57 anos. A informação foi confirmada por seu amigo e ex-atacante Mário Matador. Ainda não se tem informações oficiais sobre o velório e sepultamento do meio de campo que brilhou com a camisa da Desportiva Ferroviária e de clubes de Portugal.

Quem foi Mauro Soares?

Natural de Vitória, Mauro Soares Cabral foi uma das figuras mais marcantes do futebol capixaba nas últimas décadas. Nascido em 16 de novembro de 1968, o meio-campista começou sua carreira profissional defendendo clubes do Espírito Santo antes de se projetar no futebol nacional e internacional.

Como jogador, Soares destacou-se pelo Desportiva Ferroviária, onde ganhou visibilidade na virada dos anos 1990, sendo peça importante nas campanhas que renderam acesso no Campeonato Brasileiro e títulos estaduais. Em 1992, sua boa fase chamou atenção e ele foi negociado para o futebol europeu.

No exterior, o meio de campo atuou por clubes portugueses de tradição, como Belenenses, Sporting CP, Farense e Campomaiorense, acumulando experiência na Primeira Liga de Portugal e jogando contra grandes equipes do país. De volta ao Brasil, ainda vestiu as camisas de clubes capixabas como Rio Branco-ES.

Após pendurar as chuteiras, Soares iniciou a carreira de treinador, onde consolidou sua ligação com o futebol local. Começou no GEL, em 2008, e ao longo dos anos dirigiu equipes como Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária e Rio Branco de Venda Nova, seu último clube, em 2018.

Seu trabalho mais lembrado aconteceu na Desportiva Ferroviária, clube pelo qual já havia sido jogador e pelo qual retornou como técnico em diferentes momentos. Com a Tiva, campeã capixaba, teve papel central na campanha que culminou no acesso à elite do futebol estadual e na conquista da Copa Espírito Santo, em 2012.

