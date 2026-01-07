Futebol Capixaba

Vitória goleia Rio Branco e é campeão da Supercopa Capixaba

Tony, Carlos Vitor e Tonoli marcaram os cinco gols do título, que ainda teve uma defesa de pênalti do goleiro Paulo Henrique

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 22:18

Vitória x Rio Branco Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A temporada 2026 do futebol brasileiro iniciou nesta semana e, no Espírito Santo, tem time comemorando título. Na noite desta quarta-feira, o Vitória-ES goleou o Rio Branco-ES, por 5 a 1, no Salvador Costa, e conquistou a Supercopa dos Campeões Capixabas. O atacante Tony (2) e os meias Carlos Vitor e Gustavo Tonoli (2) foram os autores dos gols do Alvianil, que conquistou o título do torneio que reúne os últimos vencedores da Copa Espírito Santo e do Campeonato Capixaba.

O Vitória-ES foi para o intervalo em vantagem por 3 a 1 sobre o Rio Branco-ES na decisão da Supercopa dos Campeões Capixabas 2026. Mesmo com o Capa-Preta começando melhor, o Vitória foi mais eficiente e abriu o placar aos 19 minutos, quando Tony Ribeiro aproveitou cruzamento de Thiago Magatão para marcar. O Brancão reagiu e chegou ao empate em um golaço de Breno Melo, aos 32. No entanto, a resposta alvianil foi imediata: aos 37, Carlos Vitor aproveitou uma bola rebatida que virou um lançamento e recolocou o Vitória à frente. Já nos acréscimos, Gustavo Tonoli marcou o terceiro após passe de Carlos Vitor, em lance inicialmente anulado e validado posteriormente pelo VAR.

No segundo tempo, o Vitória-ES administrou a ampla vantagem e confirmou o título da Supercopa dos Campeões Capixabas 2026 com autoridade, mesmo com uma queda no ritmo da partida. O Alvianil ampliou aos 22 minutos, quando Tony converteu pênalti sofrido por Tonoli, e voltou a marcar aos 32, com Gustavo Tonoli, que aproveitou cruzamento rasteiro de Canário para transformar a vitória em goleada. O Rio Branco ainda teve a chance de reagir aos 27, em pênalti sofrido por David Lopes, mas Brandão parou em grande defesa de Paulo Henrique. Com o controle das ações, o Vitória promoveu mudanças, exibiu superioridade técnica até o fim e confirmou a conquista.

Passada a Supercopa dos Campeões, ambos os times voltam as suas atenções para estreia do Campeonato Capixaba. O Rio Branco-ES entra em campo na próxima terça-feira, às 19h, para enfrentar o Serra, no Salvador Costa. No dia seguinte é o Vitória-ES quem vai para o primeiro jogo do Estadual, contra o Vilavelhense, no mesmo horário e também no Ninho da Águia.

