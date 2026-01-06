Futebol Capixaba

Rio Branco perde para Vitória-BA e fica sem chances na Copinha

Capa-Preta tem ainda mais um jogo por fazer antes de se despedir da competição

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:32

Rio Branco na Copinha Crédito: Diogo Queiroz/Rio Branco SAF

O Rio Branco sofreu uma nova derrota e agora não tem mais chances de classificação para o mata-mata da Copa SP de Futebol Júnior 2026. Na tarde desta terça-feira, no jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 28, o Capa-Preta perdeu para Vitória-BA, por 2 a 0, no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

Com o resultado, o Vitória tem os mesmos quatro pontos do Flamengo-SP, mas aparece na liderança do Grupo 28 por ter um saldo de gols superior. Na rodada final, o Leão pode até empatar, independente de outro resultado, para garantir a vaga na segunda fase. O lanterna Rio Branco-ES, com mais uma derrota, segue sem pontuar e agora não tem mais chances da avançar.

O Grupo 28 da Copinha 2026 prossegue na sexta-feira, com os jogos da terceira e última rodada. Às 13h, o Rio Branco-ES enfrenta o Capivariano, e, mais tarde, às 15h15, o Vitória pega o Flamengo-SP. Todos os jogos da chave acontecem no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

O jogo

Rio Branco na Copinha Crédito: Diogo Queiroz/Rio Branco SAF

O Vitória foi para o vestiário vencendo o Rio Branco-ES, após uma etapa inicial na qual foi mais eficiente. O time baiano levou perigo principalmente nas bolas paradas, acertou a trave com Emanuel e abriu o placar aos 31 minutos, quando Ruan Gabriel desviou de cabeça após escanteio e Alejandro completou quase em cima da linha. Mesmo em desvantagem, o Rio Branco também teve bons momentos, sobretudo em jogadas aéreas, com Rafael Pacheco levando perigo em cabeçadas após cruzamentos e obrigando o goleiro Ezequiel a fazer ao menos uma grande defesa, mantendo o jogo aberto até o intervalo.

O Vitória confirmou o resultado ao controlar o segundo tempo, mesmo após um início de etapa final com maior iniciativa do time capixaba. O Capa-Preta tentou pressionar em busca do empate e criou boas chances, especialmente com Rafael Pacheco, que obrigou o goleiro Ezequiel a fazer defesas importantes, além de finalizações perigosas de Kauãzinho e Inácio. Com o passar do tempo, porém, o Vitória soube administrar a vantagem, esfriou o jogo e definiu o resultado aos 47 minutos, quando Kauan Vitor tabelou com Hiago, invadiu a área e tocou na saída de Alisson.

