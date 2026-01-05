Futebol Capixaba

Forte empata com Sport e segue com chances na Copinha

Time capixaba sai atrás no marcador, mas reage e quase vira em Bálsamo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 22:57

Sport x Forte, pela Copinha 2026 Crédito: Igor Cysneiro/Sport

Sport Recife e Forte, do Espírito Santo, empataram no jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 4, da Copa SP de Futebol Júnio 2026. Na noite desta segunda-feira, com gols marcados na etapa final, os times ficaram no 1 a 1 , no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, e seguem com chances de classificação.

Com o resultado de empate, o Sport terminou a segunda rodada na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos somados - dois a menos que o líder e já classificado Mirassol. O Forte somou o seu primeiro ponto, aparece na terceira colocação da chave e segue com chances de classificação.

O Grupo 4 da Copinha 2026 prossegue na quinta-feira, com os jogos da terceira e última rodada. Às 18h15, o Forte enfrenta o Linense, e, mais tarde, às 20h30, Sport pega o Mirassol. Todas as partidas da chave acontecem no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo.

O jogo

Sport x Forte, pela Copinha 2026 Crédito: Igor Cysneiro/Sport

O jogo entre Sport e Forte começou equilibrado, mas com o time capixaba mais efetivo tanto na marcação da saída de bola quanto nas chegadas ao ataque. O Leão criou duas boas chances, no primeiro tempo, com Álvaro Neto e Fernandinho, mas ambas não entraram.

Na etapa final, logo aos sete minutos, Fernandinho invadiu a área pela esquerda e, mesmo sem ângulo, abriu o placar para o Sport. O Forte não se entregou e empatou aos 18, com Vitinho, após receber uma passe de Sandrinho. O time capixaba ficou perto de virar, mas o goleiro Davi salvou o Leão.

