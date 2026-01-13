Futebol Capixaba

Rio Branco e Serra empatam na estreia do Campeonato Capixaba

Apesar de um primeiro tempo movimentado, times não saíram do 0 a 0, na partida disputada no estádio Salvador Costa

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:25

Rio Branco e serra abriram a primeira rodada do camepaonato capixaba 21026 finnalizando a partida em 0 a0 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Rio Branco e Serra empataram o jogo de abertura do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta terça-feira, apesar de um primeiro tempo movimentado, os times não saíram do 0 a 0, na partida disputada no estádio Salvador Costa, em Vitória.

Com o resultado de empate, Rio Branco-ES e Serra somam um ponto cada na tabela de classificação do Campeonato Capixaba 2026. De acordo com o regulamento, na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no próximo fim de semana com os jogos da segunda rodada. Na sexta-feira, às 19h, o Serra recebe a Desportiva Ferroviária, no estádio Robertão, em Serra Sede. No sábado, também às 19h, o Rio Branco-ES vai até Cachoeiro de Itapemirim para enfrentar o Vilavelhense, no Sumaré.

O jogo

Rio Branco e Serra fizeram um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, na abertura do Campeonato Capixaba. O Cobra-Coral foi quem criou as melhores oportunidades e chegou a dominar as ações ofensivas em boa parte da etapa inicial, parando em grandes defesas de Fernando Henrique, que salvou o Capa-Preta em finalizações de Dandan, Pepeu e Ruan.

O Capa-Preta, apesar de ter mais posse de bola, mostrou dificuldades na criação, mas levou perigo em jogadas pontuais, como a bola na trave de David Lopes e uma boa chance com Neto Oliveira, defendida por Pedro Henrique, mantendo o placar zerado até o intervalo.

O segundo tempo foi marcado por um nível técnico baixo, muitas faltas e poucas chances claras, refletindo o empate sem gols entre Rio Branco e Serra na abertura do Campeonato Capixaba 2026. Com as mudanças feitas no intervalo, o Capa-Preta apresentou mais segurança defensiva e tentou explorar jogadas pelos lados, mas continuou com dificuldades para criar oportunidades efetivas, tendo como principal lance uma finalização de Breno Melo por cima do gol e bolas paradas sem sucesso.

O Serra também pouco produziu ofensivamente, apostou em contra-ataques e bolas alçadas na área, chegou a pedir pênalti em dividida com Pepeu, mas o árbitro e o VAR mandaram o jogo seguir. Com o excesso de interrupções, erros de passe e reclamações contra a arbitragem, o confronto seguiu truncado até o apito final.

