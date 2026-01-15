Home
>
Futebol Capixaba
>
Porto Vitória supera Capixaba na estreia do Campeonato Estadual

Porto Vitória supera Capixaba na estreia do Campeonato Estadual

Renatinho e Luiz Henrique marcaram os gols da vitória do Verdão da Capital

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 00:00

Porto Vitória estreia com triunfo no Campeonato Capixaba após duelo contra o Capixaba
Porto Vitória estreia com triunfo no Campeonato Capixaba após duelo contra o Capixaba Crédito: Pedro Lorenzon / RP Fotografia

O Porto Vitória iniciou bem o Campeonato Capixaba. Com sucesso no duelo vencido contra o Capixaba por 2 a 0, no Engenheiro Araripe, em Cariacica, nesta quarta-feira, o time comandado por João Burse contou com gols de Renatinho e Luiz Henrique para somar três pontos.

Recomendado para você

Renatinho e Luiz Henrique marcaram os gols da vitória do Verdão da Capital

Porto Vitória supera Capixaba na estreia do Campeonato Estadual

Atacante Tony foi o autor do gol solitário da partida da primeira rodada do Estadual

Vitória estreia com triunfo sobre Vilavelhense, no Campeonato Capixaba

Lekinho, Gilberto e Tiago Moura fizeram os gols do triunfo grená

Desportiva vence Rio Branco VN na estreia do Campeonato Capixaba

Com a vitória e os três pontos, o Porto alcança a segunda colocação no Campeonato Capixaba, se igualando ao Vitória-ES, enquanto o Capixaba, com saldo negativo, cai para a oitava posição, junto do Vilavelhense. Apenas Forte e Real Noroeste ainda não jogaram na primeira rodada.

Na segunda rodada, o Porto Vitória volta a campo no Salvador Costa, em Vitória, às 16h de sábado, quando visita o Vitória-ES. Do lado do Capixaba, os atletas do Tubarão retornam aos gramados apenas no domingo, em duelo contra o Forte, que acontece no Emílio Nemer, em Castelo, às 18h.

O jogo

Em uma primeira etapa pouco empolgante, Porto Vitória e Capixaba protagonizaram 45 minutos competitivos, mas sem muito brilho. Com Victor Rangel sendo responsável pelas melhores chances do Verdão da Capital e da partida, a falta de pontaria do centroavante foi uma das razões do placar zerado no intervalo. Do lado do Tubarão, Kaiki Laranjeiras foi o atleta que mais apareceu no primeiro tempo e o que criou a melhor jogada, finalizando de fora da área, mas sem sucesso.

Na segunda etapa, o Porto voltou mais forte e o jogo mudou. Com mais chances, o Verdão da Capital capitalizou duas vezes, sendo a primeira o gol marcado por Renatinho, aos cinco minutos do segundo tempo, e a segunda com Luiz Henrique, que fechou o caixão, aos 39. Na reta final, o jogo perdeu intensidade e pouco se produziu.

Leia mais

Imagem - Vitória estreia com triunfo sobre Vilavelhense, no Campeonato Capixaba

Vitória estreia com triunfo sobre Vilavelhense, no Campeonato Capixaba

Imagem - Desportiva vence Rio Branco VN na estreia do Campeonato Capixaba

Desportiva vence Rio Branco VN na estreia do Campeonato Capixaba

Imagem - Rio Branco e Serra empatam na estreia do Campeonato Capixaba

Rio Branco e Serra empatam na estreia do Campeonato Capixaba

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixabão Porto Vitória EC

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais