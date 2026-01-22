Boas atuações dos árbitros nos clássicos carioca e capixaba

Os clássicos carioca e capixaba, realizados nesta quarta-feira, tiveram histórias idênticas em relação às arbitragens, resultado e cartões vermelhos. Em ambos tivemos boas arbitragens, 1 a 0 no placar e expulsões de forma direta.
Flamengo x Vasco
Na vitória do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã, o Cauan Barros foi expulso no início do segundo tempo após pisar na perna do adversário Carrascal fora da disputa de bola. O jogador foi expulso corretamente pelo árbitro Bruno Arleu que conduziu muito bem a partida.
Rio Branco x Vitória
O clássico capixaba, que terminou com o triunfo do Vitória sobre o Rio Branco, também teve uma boa arbitragem de Wendel Loureiro Cabral, que controlou muito bem a partida. No lance crucial da partida, o árbitro expulsou corretamente o defensor Matheus Mega, do Capa-Preta, ainda no primeiro tempo, por cometer falta no adversário Patrik que avançava em direção ao gol com clara oportunidade de gol. Na jogada do defensor recebeu o cartão vermelho direto.
Este vídeo pode te interessar
Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.