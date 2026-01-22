Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Boas atuações dos árbitros nos clássicos carioca e capixaba

Em Flamengo x Vasco e Rio Branco x Vitória, ambas arbitragens acertaram nas expulsões

Publicado em 22/01/2026 às 12h07
Flamengo x Vasco e Rio Branco x Vitória
Flamengo x Vasco e Rio Branco x Vitória. Crédito: Gilvan de Souza e Wagner Chaló

Os clássicos carioca e capixaba, realizados nesta quarta-feira, tiveram histórias idênticas em relação às arbitragens, resultado e cartões vermelhos. Em ambos tivemos boas arbitragens, 1 a 0 no placar e expulsões de forma direta.

Flamengo x Vasco

Na vitória do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã, o Cauan Barros foi expulso no início do segundo tempo após pisar na perna do adversário Carrascal fora da disputa de bola. O jogador foi expulso corretamente pelo árbitro Bruno Arleu que conduziu muito bem a partida.

Rio Branco x Vitória

O clássico capixaba, que terminou com o triunfo do Vitória sobre o Rio Branco, também teve uma boa arbitragem de Wendel Loureiro Cabral, que controlou muito bem a partida. No lance crucial da partida, o árbitro expulsou corretamente o defensor Matheus Mega, do Capa-Preta, ainda no primeiro tempo, por cometer falta no adversário Patrik que avançava em direção ao gol com clara oportunidade de gol. Na jogada do defensor recebeu o cartão vermelho direto.

