Boas atuações dos árbitros nos clássicos carioca e capixaba

Os clássicos carioca e capixaba, realizados nesta quarta-feira, tiveram histórias idênticas em relação às arbitragens, resultado e cartões vermelhos. Em ambos tivemos boas arbitragens, 1 a 0 no placar e expulsões de forma direta.



Flamengo x Vasco



Na vitória do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã, o Cauan Barros foi expulso no início do segundo tempo após pisar na perna do adversário Carrascal fora da disputa de bola. O jogador foi expulso corretamente pelo árbitro Bruno Arleu que conduziu muito bem a partida.