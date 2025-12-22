Arbitragem incontestável na final da Copa do Brasil

A arbitragem brasileira fechou o ano com uma grande atuação de Wilton Sampaio (GO) na final da Copa do Brasil, que consagrou o Corinthians como campeão. A vitória do time paulistano sobre o Vasco, por 2 a 1, no Maracanã, foi incontestável do ponto de vista da arbitragem.
Wilton conduziu muito bem a partida usando a experiência nos momentos tensos entre os jogadores. Em um ano cheio de polêmicas envolvendo, pelo menos na última partida do ano ninguém pode reclamar de nada.
Davi Lacerda fora do quadro da Fifa
A arbitragem capixaba ficou na saudade mais uma vez em relação ao quadro da Fifa. Apesar de Davi Lacerda figurar entre os que mais atuaram, nas temporadas 2024 e 2025, a lista dos árbitros internacionais da CBF para 2026 foi mantida. A meu ver, pelo que vem apresentando, Davi Lacerda merecia a promoção este ano.
Este vídeo pode te interessar
Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.