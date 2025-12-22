Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem incontestável na final da Copa do Brasil

Sob o comando de Wilton Sampaio, Corinthians venceu o Vasco e sagrou-se campeão

Publicado em 22/12/2025 às 08h55
Vasco x Corinthians
Vasco x Corinthians. Crédito: Reprodução/Sportv

A arbitragem brasileira fechou o ano com uma grande atuação de Wilton Sampaio (GO) na final da Copa do Brasil, que consagrou o Corinthians como campeão. A vitória do time paulistano sobre o Vasco, por 2 a 1, no Maracanã, foi incontestável do ponto de vista da arbitragem.

Wilton conduziu muito bem a partida usando a experiência nos momentos tensos entre os jogadores. Em um ano cheio de polêmicas envolvendo, pelo menos na última partida do ano ninguém pode reclamar de nada.

Davi Lacerda fora do quadro da Fifa

A arbitragem capixaba ficou na saudade mais uma vez em relação ao quadro da Fifa. Apesar de Davi Lacerda figurar entre os que mais atuaram, nas temporadas 2024 e 2025, a lista dos árbitros internacionais da CBF para 2026 foi mantida. A meu ver, pelo que vem apresentando, Davi Lacerda merecia a promoção este ano.

Veja também

Árbitro errou ao não expulsar lateral Paulo Henrique, do Vasco
Arbitragem reprovada no Brasileirão 2025
Vasco é o time mais favorecido pelo VAR no Brasileirão 2025

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.