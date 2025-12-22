Arbitragem incontestável na final da Copa do Brasil

A arbitragem brasileira fechou o ano com uma grande atuação de Wilton Sampaio (GO) na final da Copa do Brasil, que consagrou o Corinthians como campeão. A vitória do time paulistano sobre o Vasco, por 2 a 1, no Maracanã, foi incontestável do ponto de vista da arbitragem.



Wilton conduziu muito bem a partida usando a experiência nos momentos tensos entre os jogadores. Em um ano cheio de polêmicas envolvendo, pelo menos na última partida do ano ninguém pode reclamar de nada.