Arbitragem reprovada no Brasileirão 2025

O Brasileirão 2025 chega ao final e a arbitragem não passou de ano. Tivemos mais um Campeonato Brasileiro com muitas polêmicas por conta de seguidos erros, muita insatisfação dos clubes e juízes afastados das escalas pela Comissão de Arbitragem e pelo STJD.



A esperança para o próximo ano vem da novidade da CBF que promete iniciar o Brasileirão em janeiro, com pelo menos 30 árbitros profissionalizados, entre eles o capixaba Davi Lacerda que foi destaque nas últimas edições da competição.

O programa anunciado pela CBF é baseado em modelos de países europeus como Inglaterra, Itália, França, Espanha e Portugal e prevê um salário fixo, com pagamento de bônus por partida. Os contratos serão anuais, com rotina semanal de treinos. A entidade também promete acompanhamento psicológico, de nutrição e de preparação física, o que chega com atraso, mas finalmente brilha uma luz no fim do túnel para a arbitragem brasileira.

Árbitro brasileiro na Copa está suspenso pelo STJD

A Fifa pré-selecionou quatro árbitros brasileiros para atuarem na Copa do Mundo 2026. Entre eles está Ramon Abatti Abel que está suspenso pelo STJD pela atuação na partida entre São Paulo e Palmeiras, válida pelo Campeonato brasileiro 2025.

O árbitro conseguiu efeito suspensivo da punição na última rodada da competição, mas não foi escalado para atuar pela Comissão de Arbitragem em nenhuma partida. Além dele, ainda estão pré-selecionados Wilton Sampaio, Rafael Claus e Edina Alves. A competição, pela primeira vez com 48 participantes, será nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

