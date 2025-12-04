Arbitragem

Vasco é o time mais favorecido pelo VAR no Brasileirão 2025

Dados são de levantamentos dos portais ge.globo e ESPN

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:23

Vasco x Fortaleza Crédito: Kid Júnior/SVM

O Brasileirão 2025 está chegando ao fim, com o título antecipado e merecido do Flamengo. Nesta temporada, a arbitragem e o VAR continuaram gerando inúmeras polêmicas. Até o momento, o Árbitro de Vídeo interferiu em 159 decisões, entre pênaltis marcados e anulados, gols revisados e expulsões. Faltando uma rodada, o número já supera todo o Brasileirão de 2024, que teve 153 mudanças nas decisões de campo com o auxílio do VAR.

Nesta edição, o Vasco aparece como o clube mais favorecido após a consulta ao VAR – com três decisões contra e 12 a favor. Logo depois vem o Mirassol – com sete contra, 15 a favor. Já os mais prejudicados são Corinthians, com 18 contra e nove a favor, e Ceará com sete decisões contra.

Entre os lances mais polêmicos estão o pênalti não marcado contra o Palmeiras no jogo contra o São Paulo e o lance entre Thiago Silva e Bruno Henrique no Fla x Flu, vencido pelo Fluminense por 2x0.

Vasco e Flu os que menos receberam cartões

Já no ranking dos cartões amarelos e vermelhos, o Fortaleza lidera com 110 cartões amarelos e 08 vermelhos, enquanto o Vasco e Fluminense foram os que menos receberam cartões com 68 amarelos e cinco vermelhos para o Vasco, enquanto o Fluminense recebeu 74 cartões amarelos e apenas 03 vermelhos.

