Vasco é o time mais favorecido pelo VAR no Brasileirão 2025

Dados são de levantamentos dos portais ge.globo e ESPN

Imagem de perfil de Wallace Valente

Wallace Valente

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:23

Vasco x Fortaleza
Vasco x Fortaleza Crédito: Kid Júnior/SVM

O Brasileirão 2025 está chegando ao fim, com o título antecipado e merecido do Flamengo. Nesta temporada, a arbitragem e o VAR continuaram gerando inúmeras polêmicas. Até o momento, o Árbitro de Vídeo interferiu em 159 decisões, entre pênaltis marcados e anulados, gols revisados e expulsões. Faltando uma rodada, o número já supera todo o Brasileirão de 2024, que teve 153 mudanças nas decisões de campo com o auxílio do VAR.

Pulgar deveria ter sido expulso após entrada violenta em Bruno Fuchs, ainda no primeiro tempo da decisão

Flamengo foi campeão da Libertadores em jogo com erro decisivo da arbitragem

Nesta edição, o Vasco aparece como o clube mais favorecido após a consulta ao VAR – com três decisões contra e 12 a favor. Logo depois vem o Mirassol – com sete contra, 15 a favor. Já os mais prejudicados são Corinthians, com 18 contra e nove a favor, e Ceará com sete decisões contra.

Entre os lances mais polêmicos estão o pênalti não marcado contra o Palmeiras no jogo contra o São Paulo e o lance entre Thiago Silva e Bruno Henrique no Fla x Flu, vencido pelo Fluminense por 2x0.

Vasco e Flu os que menos receberam cartões

Já no ranking dos cartões amarelos e vermelhos, o Fortaleza lidera com 110 cartões amarelos e 08 vermelhos, enquanto o Vasco e Fluminense foram os que menos receberam cartões com 68 amarelos e cinco vermelhos para o Vasco, enquanto o Fluminense recebeu 74 cartões amarelos e apenas 03 vermelhos.

