Árbitro errou ao não expulsar lateral Paulo Henrique, do Vasco

O jogo da classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, que foi decidido nas cobranças de tiros livres da marca do pênalti, teve um lance que contou com um erro de arbitragem.



O árbitro Wilton Sampaio (GO) deixou de expulsar o lateral Paulo Henrique, do cruz-maltino, após uma entrada violenta no adversário Serna com um carrinho que atingiu a perna do adversário. O Wilton aplicou apenas o cartão amarelo e deveria ter sido alertado pelo VAR, o que não ocorreu.

Arbitragem também errou na outra semifinal

Da mesma forma, na outra semifinal, que classificou o Corinthians contra o Cruzeiro, o árbitro Rodrigo Pereira (PE) deixou de expulsar o jogador André Ramalho. O corintiano aplicou uma cotovelada no rosto do atacante Kaio Jorge, em jogada clara de expulsão.

Mudança na Comissão de Arbitragem da CBF

A imprensa esportiva divulgou a notícia de que a CBF prepara a demissão de Rodrigo Cintra, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem. Segundo informações, está prevista uma reformulação geral na arbitragem brasileira para 2026. Alguns dirigentes não estão satisfeitos com a exposição negativa que a entidade vem sofrendo com as polêmicas envolvendo a arbitragem.

A gota d’água teria sido o possível toque de mão do jogador Memphis Depay no gol do Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A verdade é que a Comissão de Arbitragem não conseguiu apresentar bons resultados à frente do quadro nacional de árbitros em 2025.

