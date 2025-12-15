Wallace Valente
Wallace Valente
Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Árbitro errou ao não expulsar lateral Paulo Henrique, do Vasco

Lance com Serna, do Fluminense, aconteceu no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Cruz-Maltino perdeu no tempo normal, mas se classificou nas penalidades

Publicado em 15/12/2025 às 11h02
Falta de Paulo Henrique em Serna
Falta de Paulo Henrique em Serna. Crédito: Reprodução/Sportv

jogo da classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, que foi decidido nas cobranças de tiros livres da marca do pênalti, teve um lance que contou com um erro de arbitragem.

O árbitro Wilton Sampaio (GO) deixou de expulsar o lateral Paulo Henrique, do cruz-maltino, após uma entrada violenta no adversário Serna com um carrinho que atingiu a perna do adversário. O Wilton aplicou apenas o cartão amarelo e deveria ter sido alertado pelo VAR, o que não ocorreu.

Arbitragem também errou na outra semifinal

Da mesma forma, na outra semifinal, que classificou o Corinthians contra o Cruzeiro, o árbitro Rodrigo Pereira (PE) deixou de expulsar o jogador André Ramalho. O corintiano aplicou uma cotovelada no rosto do atacante Kaio Jorge, em jogada clara de expulsão.

Mudança na Comissão de Arbitragem da CBF

A imprensa esportiva divulgou a notícia de que a CBF prepara a demissão de Rodrigo Cintra, chefe da Comissão Nacional de Arbitragem. Segundo informações, está prevista uma reformulação geral na arbitragem brasileira para 2026. Alguns dirigentes não estão satisfeitos com a exposição negativa que a entidade vem sofrendo com as polêmicas envolvendo a arbitragem.

A gota d’água teria sido o possível toque de mão do jogador Memphis Depay no gol do Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A verdade é que a Comissão de Arbitragem não conseguiu apresentar bons resultados à frente do quadro nacional de árbitros em 2025.

Veja também

Arbitragem reprovada no Brasileirão 2025
Vasco é o time mais favorecido pelo VAR no Brasileirão 2025
Flamengo foi campeão da Libertadores em jogo com erro decisivo da arbitragem

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.